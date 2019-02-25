دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

بالرغم من معرفتنا لاضرار العادة السرية إلا إننا نجد فيها نوع من التنفيس بدلا من الوقوع في الزنا وغيره .. وكما ان الشاب يفرغ طاقته بالعادة السرية كذلك الفتاة ولكن الفتاة تبدو ملامح العادة عليها أكثر من الشاب ،،،

وخاصة في تغير ملامح جهازها التناسلي بحيث يستطيع اي رجل معرفة الفرق بين من تمارس هذه العادة ومن لا تمارسها فبقي نظيفة محافظة على شكل ومظهر الجهاز التناسلي كما خلقه الله عز وجل وكي تستقبلي زوجا يرغب بكت بدلا من ان ينفر ويشكك بكـ ،،،

هذا المقال بالدرجة الاولى موجه للفتيات وهو للحفاظ على ماهن عليه بدون عبث ،،،

((تأثير العادة السرية والجماع الخارجي

في الحالة الطبيعية عند العذراء نلاحظ بان البظر صغير , الشفرين الصغيرين وردين ناعمين منطبقين على بعضهما , وبتبعيد الشفرين الصغيرين قليلا نلاحظ بان غشاء البكارة وردي اللون الفوهة لاتظهر الا بالتبعيد الشديد ويبقى ضرفتي الغشاء منطبقتين على بعضهما حتى في حالات الغشاء الواسع والحلقي المطاطي

وبعدد ممارسة العادة السرية المتكرر أو الممارسات الجنسية الخارجية نلاحظ

1- ضخامة في البظر تختلف حسب اساليب الممارسات السابقة ,

2- والشفرين الصغيرين يغمق لونهما ويكون اشد عن السمروات

3- يتباعدان ويتهدلان وبتبعيدهما بشكل خفيف

4- نلاحظ فوهة غشاء البكارة مفتوحة

5- ضلفتي الغشاء متباعدان ولو كانا غير متمزقين

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ملاحظة : قد نلاحظ ان بعض الحالات فى النساء انها تولد كهذا بطبيعتها ولكنها قليلة.

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