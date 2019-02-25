طريقة اعداد وتحضير دجاج مشوي بالخردل والكاتشاب

المقادير 1/4 كوب كاتشاب

1 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة من زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/4 كوب خردل

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

دجاجة كاملة

طريقة التحضير تتبل الدجاجة جيداً بكل المكونات السابقة

يشوى في فرن متوسط الحرارة مدة ساعة ونصف

تقدم مع سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء والخبز. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة اعداد وتحضير فيتوشيني باستا بالدجاج والمشروم طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج المشوية بتتبيلة الروب

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