شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: دورة واحدة من العلاج الكيماوى لا تؤثر على الحيوانات المنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الرجال المصابون بسرطان الخصية ينتابهم الخوف من تأثير العلاج الكيماوى أو الإشعاعى على الإنجاب وعدد الحيوانات المنوية لديهم.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة نشرت في دورية "أنالز أوف أنسسولوجي" المتخصصة بالسرطان اليوم، أن الرجال المصابين بسرطان الخصية في مرحلة مبكرة يمكن أن يتلقوا بأمان دورة واحدة من العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي بعد الجراحة، دون أن يكون لها تأثير طويل الأمد على عدد الحيوانات المنوية لديهم.

وعلى الرغم من أنه من المعروف بالفعل أن عدة جرعات من العلاج الكيميائي أو الجرعات العالية من العلاج الإشعاعي تقلل من عدد الحيوانات المنوية والتركيز.

وقالت الدكتورة "كريستينا ويبرينج" ، طبيبة السرطان في مستشفى جامعة كارولينسكا في ستوكهولم ، السويد ، والتي قادت الدراسة: "العلاج باستخدام دورة واحدة من العلاج الكيميائي بعد الجراحة يقلل من خطر الانتكاس بشكل كبير، وبالتالي يقلل من عدد المرضى الذين يتعين علاجهم بعدة دورات من العلاج الكيميائي".

وجدير بالذكر أن سرطان الخصية هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 40 عامًا.

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