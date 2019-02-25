الإمارات تنضم إلى الحملة العالمية "التمريض الآن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع رسمياً إلى حملة "التمريض الآن" التي تجرى بالتعاون مع المجلس الدولي للتمريض "ICN" ومنظمة الصحة العالمية "WHO" بهدف رفع مستوى ومكانة التمريض في جميع أنحاء العالم، من خلال دعم الفرق التمريضية وتقدير مساهماتهم في تحقيق أهداف الرعاية الصحية، والعمل على تحقيق أهداف الحملة التي تتواصل حتى نهاية عام 2020 بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ200 لميلاد فلورانس نايتنجيل رائدة التمريض الحديث.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان اللجنة الوطنية لحملة "التمريض الآن" في الإمارات إطلاق الحملة محلياً في الفعالية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في دبي، بحضور الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، والدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتورة سمية محمد عباس، مديرة إدارة التمريض، والدكتورة أروى عويس، ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي، وجمعية التمريض الإماراتية، وعدد من المختصين بالرعاية الصحية والتمريض وخبراء الأبحاث في الإمارات والشركاء الأكاديميين ومقدمي الرعاية الصحية على المستوى الحكومي.

وأشار الدكتور يوسف السركال إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي انضمت إلى الحملة العالمية "التمريض الآن" لتعزيز مكانة التمريض في وضع السياسات الصحية والاستثمار بكادر التمريض في المناصب القيادية الصحية، وإبراز قدرات الكوادر الوطنية التمريضية في الحملات العالمية.

وأكد ريادة التجربة الإماراتية في إطلاق مبادرات وبرامج وطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض وتسريع مراحل توطينها وربطها بمؤشرات الأجندة الوطنية 2021، من خلال معايير أداء وخطط تشغيلية وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية.

ولفت السركال إلى أن انضمام دولة الإمارات لحملة "التمريض الآن" يعطي زخماً جديداً لترسيخ أفضل معايير الابتكار في الممارسات التمريضية وبناء الشراكات الفاعلة لتعزيز مكانة سمعة مهنة التمريض على الصعيد المجتمعي، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

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وأضاف أن الاحتياجات المتغيرة للرعاية الصحية في القرن الـ21 خلقت فرصة للممرضات والقابلات للمساهمة بدور أكبر في تطوير استراتيجيات الرعاية الصحية المستقبلية مع زيادة التركيز على دور التمريض في عوامل الصحة الوقائية وتعزيز الصحة العامة للمجتمع والاستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا.

من جهتها، أشارت الدكتورة سمية عباس إلى أن حملة "التمريض الآن" العالمية تهدف إلى رفع مستوى ومكانة التمريض والقبالة في جميع أنحاء العالم من أجل تحسين الصحة على المستوى العالمي وإبراز المساهمة الفاعلة والدور البارز لكوادر التمريض والقبالة في التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت أن مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في حملة "التمريض الآن" تسلط الضوء على المكانة المهمة التي بلغها الكادر التمريضي على مستوى السياسات الصحية الوطنية والخبرة المتزايدة لدولة الإمارات في قطاع التمريض المستند إلى التدريب المستمر وتكنولوجيا المعلومات والأبحاث مما يسهم في جودة الخدمات الصحية.

وأشارت عباس إلى تشكيل لجنة وطنية لحملة "التمريض الآن" تضم الجهات الصحية الحكومية والخاصة والجامعات لتوحيد الجهود وحشد الدعم لتحقيق أهداف الحملة من خلال إطلاق فعاليات ومبادرات وأنشطة والإشراف على عملية تنفيذها لتمكين الكادر التمريضي وتوفير بيئة عمل مهنية جاذبة واستقطاب الكفاءات وفق الخطة الاستراتيجية الجديدة والتشغيلية للتمريض 2018-2021 وتحقيق التواصل والتفاعل مع قيادات التمريض في العالم والتبادل المعرفي والخبرات تجسيداً لشراكات فاعلة بأساليب متطورة وفقاً لأفضل معايير الأداء والتميز.