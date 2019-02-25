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هذه العلامات تُنذرك بالإصابة بأمراض خطيرة!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثيرًا ما نسمع عن أمراض خطيرة لكننا لا نعرف ما هي العلامات الأولية التي يجب أن نعيرها اهتمامنا وننتبه عند حدوثها، فمثل هذه الإشارات تكون دلالات مهمة قد تنقذ حياتنا أو تساعدنا على إدراك ما يحدث.

بهذا الخصوص، كشف الأطباء مجموعة من الأعراض الأولية التي تدق ناقوس الخطر بشأن الإصابة بالأمراض.

أعراض مرض السكري

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تشمل أعراضه الأولية كثرة التبول وفقدان الوزن أو زيادته دون سبب وعدم وضوح الرؤية والإحساس بالعطش الشديد وكذلك الشعور بالجوع المستمر وبطء التئام الكدمات والجروح مع شعور بالخدر والألم في اليدين.

سرطان الجلد

قد يصبح الجلد سميكا أحمر اللون مع ظهور بقع فضية وربما احمرار الوجه والرقبة مع ظهور الشامات الجديدة، كما أن التغيرات في الشامات أمر مقلق جدا.

أمراض العضلات والمفاصل

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قد تلاحظين وجود ألم عضلي ثابت مع تخدر أو وخز أو تورم أو التهاب أو تصلب أو حتى احمرار في المفاصل أو حولها مع انخفاض نطاق حركة أي مفصل.

أمراض الرئتين

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قد يبدأ الأمر بالسعال المزمن الذي قد يستمر لمدة شهر أو أكثر وربما صعوبة أو ضيق في التنفس أو ألم مزمن في الصدر يستمر لمدة شهر أو أكثر أو ربما سماع صوت يشبه الصفير عند التنفس كما يصبح إنتاج المخاط المزمن دلالة على وجود مشكلة ما.

أمراض الجهاز التناسلي

قد تلاحظين أن نزيف الحيض أصبح مؤلما أو أن معدلات التبول زادت مع الشعور بألم شديد في البطن أو الحوض فضلا عن وجود إفرازات مهبلية غير عادية أو حدوث نزيف بين فترات الحيض العادية.

كل هذه الأعراض قد تكون عادية وقد تكون ذات دلالات خطيرة، لذا يجب التوجه والاستعانة بنصيحة وإرشادات طبية مناسبة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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