باحثون بريطانيون يؤكّدون أن "السمنة" ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

كشف باحثون بريطانيون عن دلائل قوية على وجود صلة بين ازدياد الوزن وحدوث سرطان القولون والمستقيم.

وأكد الباحثون خلال مشاركتهم في الأسبوع الأوروبي الثالث والعشرين لطب الجهاز الهضمي في برشلونة الإسبانية، أن هناك أدلة قوية على أن تحسين نمط الحياة والاهتمام بخيارات التغذية الصحية والنشاط البدني يمنع حدوث السمنة ويقلل من أخطار السرطان.

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وقدّم جون ماذرز البروفيسور في التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل البريطانية بيانات أشارت إلى أن ازدياد مؤشر كتلة جسم الإنسان بخمس نقاط يزيد من نسبة احتمال الإصابة بهذا السرطان بنسبة 18%. ويعبر مؤشر كتلة الجسم عن درجة ضعف الإنسان أو رشاقته أو بدانته وسمنته. وهو حاصل قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. وإذا زاد رقم المؤشر على الرقم 25 فإن الشخص يعد بدينًا.

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وأضاف ماذرز: ولدى الرجال أيضًا يظهر أن زيادة طول محيط الخصر في أواسط العمر يرتبط أيضًا بزيادة سرطان الأمعاء، وقال إن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يزداد بنسبة 60 في المائة عند زيادة طول محيط الخصر 10 سنتمترات على مدى 10 سنوات. وعزا ذلك إلى ازدياد ظهور الالتهابات لدى الأشخاص البدينين والسمينين.

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