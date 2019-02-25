"كتمان الأسرار" يزيد القلق ويؤثر على عمل الدماغ

كشف تقرير أميركي أن امتلاك "أسرار خاصة" يزيد حالة القلق عند الإنسان، ويؤثر سلباً في عمل الدماغ، خصوصًا النوع العاطفي من تلك الأسرار، بسبب استرجاع الذكريات السيئة وكتمانها.

وكان فريق باحثين من جامعة كولومبيا في نيويورك قد قام بدراسة عينة مكونة من 600 شخص، قال 96% منهم إن لديهم أسراراً، أغلبها عاطفية.

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وسئل الأشخاص عن عدد المرات التي فكروا بها بالسر الذي يحملونه خلال مدة شهر، فكانت الإجابة: مرتين، وأن السر «يسبب لهم قلقاً». وقالت الدراسة التي نشرتها الهيئة الأميركية للصحة النفسية إن القلق ليس سببه محتوى السر، وإنما عملية الاحتفاظ بالسر، وعدم مشاركته مع أي أحد.

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