س وج.. كل ما تريد معرفته عن تضخم الكبد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضخم الكبد من المشاكل المزعجة، وفيها يكون حجم الكبد اكبر من الحجم الطبيعى، وذلك دليل على إصابة الكبد ببعض الأمراض الفيروسية والبكتيرية أو وجود أمراض اخرى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن تضخم الكبد وفقا لما ذكره موقع mayoclinic الكبد س: ما هى أسباب تضخم الكبد؟

س: ما هى أسباب تضخم الكبد؟ ج: 1:التعرض للبكتيريا والفيروسات والطفيليات. 2: بعض أمراض القلب. 3: أمراض وراثية. 4:انواع معينة من مرضى ابيضاض الدم واللمفوما. 5: قد يكون ذلك بسبب الاكثار من شرب الكحوليات. 6:مرض الكبد الدهنى. 7:الالتهاب الكبدى الفيروسى. 8: سرطان الكبد. 9: مشاكل فى القلب وانسداد الاوردة التى تعمل على استنزاف الكبد. 10:التهاب القنوات الصفراوية. Advertisements

تضخم س: ما هى أعراض تضخم الكبد؟

س: ما هى أعراض تضخم الكبد؟ ج: 1:ألم شديد فى الجزء العلوى الأيمن من البطن. 2: الشعور بالتعب والإرهاق. 3:ألم فى العضلات والمفاصل. 4:الغثيان. 5:ضعف الشهية وفقدان الوزن. 6:اصفرار البشرة وابيضاض العينين. س: ما هى طرق الوقاية من تضخم الكبد؟

س: ما هى طرق الوقاية من تضخم الكبد؟ ج: 1:الاهتمام بالتغذية السليمة الصحية وذلك من خلال تناول الخضروات والفواكه وتجنب الاطعمة الدسمة . 2:عدم تناول أى اطعمة دون استشارة الطبيب. 3:التقليل من استخدام المواد الكيميائية وارتداء قفازات عند التعرض لها. 4:الحفاظ على الوزن الصحى وإنقاص الوزن والاهتمام بممارسة التمارين الرياضية. 5:تناول المكملات الغذائية ولكن تحت اشراف الطبيب.

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