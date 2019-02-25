شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن تصيبك الكتب القديمة بالفيروسات والجراثيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن البعض يجأ إلى شراء الكتب القديمة أما للمتعة فى اقتناء الأشياء القديمة، أو لقلة سعرها، ولكن هل خطر على بالك أن تلك الكتب تحمل الكثير من الجراثيم مثلا.

وفقا لتقرير موقع " howstuufwork" فأنه يمكن للأنفلونزا البقاء على قيد الحياة، على الورق والقماش لمدة أقل من 12 ساعة ، وهى عادة إفرازات الجهاز التنفسى التي تحمل أعلى عبء للفيروس ، ولن يكون من المتوقع ظهورها عند لعق الإصبع وتحويل الصفحة حيث أنها أقل عدوى من لمس أنفك ثم قلب الصفحة، وبالتالى إذا قام شخص مصاب بالأنفلونزا بلمس إصبعه لتحويل الصفحات ، أو عطس وسعل في الكتاب من المحتمل أن يصاب بالفيروس.



كتب مستعلمة

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"معظم الفيروسات التنفسية" تنتقل عن طريق الاتصال غير المباشر، فمثلا عندما يلامس شخص ما شيئًا (مثل مقابض الأبواب الملوثة)، ثم يلامس غشاء مخاطيًا مثل بطانة العينين عن غير قصد ، في حين أن البكتيريا يمكن أن تنتشر عن طريق الكتب أو الأجهزة اللوحية.

وعندما سئل عن أنواع البكتريا والفيروسات التي تتمتع بأكبر قدر من القدرة على البقاء على الورق ، أوضح الخبراء أن بعض البكتيريا تعيش بشكل أفضل على السطح بشكل عام ثم تليها الفيروسات.

وكثير من الناس لديهم حساسية من الغبار والعفن، لذا إذا قمت بشراء كتب قديمة يجب تنظيف يديك وتجنب ملامسة وجهك أو الأغشية المخاطية من خلال أصابع اليدين التى قد تكون ملوثة لتجنب الإصابة بفيروس.