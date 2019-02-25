"بصلة صغيرة" يوميًا تقي من سرطان الأمعاء القاتل

أكدت دراسة حديثة أن الفصيلة الثومية من الخضراوات التي تشمل الثوم والكراث والثوم المعمر والبصل وغيرها، تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء القاتل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه تشخيص وموت الآلاف حول العالم بمرض سرطان الأمعاء القاتل، إلا أن الدراسة الجديدة تقول إن بصلة صغيرة في اليوم يمكن أن تكون كافية لمنع ذلك.

ووجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 1600 رجل وامرأة أن أولئك الذين كانوا أكثر استهلاكا لهذا النوع من الخضراوات، كانوا أقل عرضة بنسبة 79% لتطوير الإصابة بسرطان الأمعاء من أولئك الذين يستهلكون كميات أقل.

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وثبت سابقا أن المركبات النشطة بيولوجيا في الفصيلة الثومية تحمي من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، وقال الدكتور، شي لي، من المستشفى الأول للجامعة الطبية الصينية في شنيانغ، وهو كبير معدي الدراسة الجديدة: "كلما زادت كمية الخضروات من الفصيلة الثومية، كانت الحماية أفضل".

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ووجد الباحثون أن تناول ما لا يقل عن 16 كيلوجراما في السنة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وهذا سيكون نحو 42 غراما من هذه الخضروات في اليوم، أي ما يعادل بصلة صغيرة تقريبا.

وأشار الدكتور لي إلى أن طريقة الطهي لها تأثيرها، حيث إنه على سبيل المثال، تنخفض المواد الكيميائية المفيدة في البصل المغلي بينما يكون تقطيع الثوم طازجا في الطعام أكثر فائدة.

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