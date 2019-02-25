شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك..الحمص يحافظ على صحة قلبك وعضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الحمص على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والأوبئة ومنها" البروتين، حمض الفوليك، الحديد، الفوسفات، النحاس"، ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن فوائد الحمص هى

سلطة حمص

1:يحتوى الحمص على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض.

2:يعمل على تعزيز صحة العظام والعضلات والوقاية من هشاشة العظام وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات.

3:يعمل على ضبط مستوى سكر الدم ولذلك فهو مفيد لمرضى السكر، وذلك لاحتوائه على مصدر جيد من الالياف والبروتين.

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الحمص

4:يحتوى الحمص على كمية كبيرة من الالياف القابلة للذوبان والتى تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح.

5:يحتوى الحمص على كمية كبيرة من المعادن مثل المغنسيوم والبوتاسيوم والمعادن الاخرى التى تحافظ على صحة القلب وحمايته من الازمات والأوعية الدموية.

6:يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الاخرى.

7:يحتوى الحمص على العديد من الفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية.

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