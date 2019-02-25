انت الان تتابع موضوع اعراض انحراف الحاجز الانفي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الحاجز هو الغضروف و العظام التي تفرق الأنف ، إذا انحرف الحاجز ، فإن ذلك يعني أن الجدار غير متماسك بشكل صحيح و قد تنقسم الخياشيم بشكل غير متساوٍ ، و بعض المصادر تشير إلى أن ما يصل إلى 80 ٪ من السكان لديهم انحراف الحاجز ، الانحرافات الصغيرة عادة لا تتطلب أي علاج ، لأنها لا تسبب أعراض ملحوظة .

سبب انحراف الحاجز

– هناك عدة أشياء يمكن أن تتسبب في انحراف الحاجز ، و يمكن أن يكون هذا بسبب عيب خلقي مثل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق ، و تشمل الأسباب الأخرى الإصابات ، مثل كسر الأنف و هذا شائع جدًا ، أو تلف من العلاجات الطبية السابقة ، و عادة ما تكون الأعراض أسوأ على جانب واحد من الآخر ، (الجانب الأصغر ، لأنه يزيد من صعوبة مرور الهواء من خلال فتحة الأنف أو المخاط و الحطام الآخر حتى يتم تصريفه) ، و يمكن للحاجز المنحرف أن يسبب مشاكل في تجفيف الجيوب و الالتهابات اللاحقة و مشاكل الجيوب الأنفية .

أعراض انحراف الحاجز

– قد يعاني المريض من بعض الأعراض مثل : صعوبة في التنفس (و هذا هو عادة الأعراض الأولى و الأكثر ملحوظة) ، و ازدحام ، و اكتظاظ ، و احتقان ، و نزيف الأنف المتكرر ، و التهابات الجيوب الأنفية ، و ألم الوجه ، و الصداع ، و التهاب الجيوب الأنفية المزمن ، و انسداد واحد من الخياشيم أو كليهما ، و يمكن للحساسية أو نزلات البرد الشائعة أن تجعل أعراض الحاجز المنحرف أكثر سوءًا ، و قد يؤدي انحراف الحاجز إلى جعل التنفس أثناء النوم أسوأ .

تشخيص انحراف الحاجز

– من الأفضل تشخيص الحاجز المنحرف بواسطة أخصائي الأنف و الأذن والحنجرة ، و يمكن القيام بذلك عادة بسهولة إلى حد ما عن طريق فحص حاجز مع ضوء ساطع و منظار الأنف ، و مع ذلك ، لأن العديد من أعراض الحاجز الانحراف تتزامن مع حالات الأنف أو الجيوب الأنفية الأخرى ، و هذه تحتاج أيضا إلى تقييم ، و الحالات الأخرى التي قد تكون موجودة تشمل عدوى الجيوب الأنفية و ترافق التورم و الأغشية المخاطية المنتفخة أو أي تشوهات تشريحية أخرى ، و في حالات نادرة ، قد يكون الحاجز المنحرف هو السبب الوحيد لمشاكل الجيوب الأنفية أو الأنف .

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علاج انحراف الحاجز

– يمكن إصلاح الحاجز المنحرف جراحيًا باستخدام إجراء يسمى رأب الحاجز أو استئصال تحت المخاطية (SMR) ، و تستخدم كل من هذه الإجراءات لإصلاح الحاجز الانحراف ، و مع ذلك ، قد تنطوي على SMR إزالة الأنسجة أكثر من رأب التصلب ، و تعتمد طبيعة الجراحة الواسعة على العيب و ما إذا كانت البنى المحيطة الأخرى متضمنة أم لا ، و كثيرا ما يتم تنفيذ كلا الإجراءين في نفس الوقت مثل جراحة الأنف أو كجزء من الإجراء لإصلاح الشفة المشقوقة / الحنك .

– إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا ، قد يختار الطبيب التخلي عن هذا الإجراء حتى تنتهي من النمو ، و يمكن أن يتأثر الشق بشكل عام و كذلك الجيوب الفكية ، و النواسير العلوية ، و الممرات غير الطبيعية بين الجيب الفكي و الجوف الفموي ، ليست غير شائعة مع الحاجز المنحرف و يمكن إصلاحها في وقت واحد .

– و تشمل الجراحة قطع الأجزاء التالفة من الحاجز و إزالتها أو إعادة تنظيمها ، لتجنب الحاجة إلى إجراء شق ، و عادة ما يتم الإجراء من خلال فتحتي الأنف ، و عادة لا يكون هناك شق أو رضوض أو تشوهات أخرى ملحوظة على خارج الأنف بعد الجراحة (ما لم يكن لديك أيضا عملية تجميل الأنف في نفس الوقت) ، و قد يستخدم الجراح الجبائر أو التعبئة للحفاظ على الأنسجة في مكانها أثناء العلاج ، و هذا يساعد أيضًا على السيطرة على النزيف ، الدم في الأنف ليس من غير المألوف بعد إزالة التعبئة بعد أيام قليلة من الجراحة .

– و يمكن إجراء جراحة رأب القحف في عيادة الطبيب (الحالات الخفيفة) في المستشفى ، أو في مركز جراحي ، و قد يتمكن العديد من الأشخاص من الحصول على إجراءات في نفس اليوم ، حيث يتم إجراؤه تحت التخدير العام و التخدير المحلي ، قبل الجراحة ، سيعطيك طبيبك أو ممرضتك معلومات حول موعد التوقف عن الأكل (عادة بعد منتصف الليل يوم الجراحة) و ما هي الأدوية التي يمكنك أو لا تستطيع تناولها قبل الجراحة .

– الأدوية التي لها خصائص ترقق الدم ، مثل الأسبرين ، تحتاج عادة إلى التوقف قبل إجراء العملية بشكل جيد لمنع النزيف الشديد أثناء الجراحة ، و تشمل مخاطر الجراحة لإصلاح الحاجز الانحراف النزيف المفرط و مضاعفات التخدير و العدوى .