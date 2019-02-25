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انت الان تتابع موضوع تمارين مرونة الجسم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
إن الحصول على جسم مرن يعد أمرا ضروريا لصحتنا العامة ورفاهيتنا ، ومع التقدم في العمر يصبح مهما لتجنب الإصابات ، التي قد تحدث مع أبسط الحركات مثل الالتواءات التي قد تصيب عضلات الرقبة ، الظهر والكتف ، وقد تكون مؤلمة إذا كان الجسم غير مرن .
تساعدك المرونة على تحسين وضعك الذي يجعلك تبدو أكثر طولا ، وتجعلك تشعر بالانفتاح أكثر لأن الكتفين والظهر لا يتم توجيههم إلى الأمام ، يصبح الجسم أكثر راحة ، بالإضافة إلى قوة مفاصلك وعضلاتك .
تمارين المرونة في هذه المقالة ستعطي جسمك مرونة جيدة بشكل عام ، ويوصى بأن تقوم بها على أساس يومي أو كل يوم لمدة 15 دقيقة على الأقل في كل مرة.
تمارين المرونة
– تمارين تمدد الورك
1- ابدأ في وضع الركوع ، ثم أحضر ساقك اليسرى إلى الأمام في وضع الاندفاع لذلك ينبغي أن يكون في زاوية 90 درجة ، وينبغي أن تكون ركبتك اليمنى مسطحة على الأرض.
2- مع يديك على ركبتك اليسرى ، قم بتمرير الوركين إلى الأمام و استمر لمدة 15 – 30 ثانية. ثم أعد ركبتك اليسرى إلى وضعية البدء وكررها على الساق الأخرى .
يركز التمرين على الوركين وأوتار الركبة .
– تمرين تمديد الرقبة
في وضع الوقوف ، ضع يدك اليسرى على الجانب الأيمن من رأسك واسحب برفق نحو كتفك الأيسر. يجب أن تشعر بتمدد في جانب رقبتك. انتظر لمدة 30 ثانية ، ثم استرخ. كرر على الجانب الآخر.
يركز التمرين على الرقبة
– تمرين تمديد المعدة
1- ابدأ في وضع الوقوف مع قدميك بفارق عرض الورك. ارفع ذراعيك وأكواعك مباشرة فوق رأسك ، والظهر مستقيماً ، والصدر إلى الأمام والكتفين باتجاه الأعلى.
2- الخطوة التالية تحرك ساقك اليسرى إلى اندفاع واسع ، تلمس الركبة اليمنى على الأرض مع النظر إلى أعلى. استمر لمدة 10 ثوانٍ ثم احضر ساقك اليمنى للأمام للعودة إلى وضع البداية.
3- كرر ذلك على الساق الأخرى وافعل ذلك ثلاث مرات على كل جانب.
التركيز – الذراعين والكتفين وأسفل الظهر والوركين.
– تمديد الكلب النزولي
1- أولا الوقوف مع قدميك عرض الورك على حدة وبالتوازي مع بعضها البعض. مع ثني ركبتيك ، انحنى مع وضع يديك على الأرض.
2- امش بيديك إلى الأمام حتى تصبح قدميك ويديك مسطحتان تمامًا على الأرض بحيث يكون جسمك مثل شكل “v” مقلوبًا. للمبتدئين ، حافظ على ثني ركبتيك تصعد ساقيك حتى تشعر بتمدد العجول وأوتار الركبة.
3- اجعل رأسك موجهًا للأسفل وتأكد من أن رقبتك مسترخية (يجب أن تكون قادراً على النظر إلى ساقك / ساقك السفلى بدون إجهاد) ، وأن قلبك ثابت ، وركبتيك لا تلمس بعضهما البعض وتدفع الوركين إلى الخلف. انتظر لمدة 30 ثانية.
التركيز – الأيدي والمعصمين والظهر وأوتار الركبة والعجول وترهل العرقوب.
– تمدد القطة
1- ابدأ على الأرض على يديك وركبتيك مع عمودك الفقري على التوالي ورأسك إلى أسفل.
2- استنشق وعند الزفير ، اسحب بطنك نحو العمود الفقري واستدر أكتافك ووجه رأسك إلى الداخل بحيث تنظر إلى ساقيك.
3- استمر لمدة 15 ثانية ثم استنشاق عندما تعود إلى وضع البداية. كرر هذا 3 – 5 مرات.
التركيز – أسفل الظهر ، منتصف الظهر.
– تمدد ثلاثية الرؤوس
1- أولا الوقوف مع قدميك بعرض الوركين بعيدا ومدد ذراعيك فوق رأسك.
2- مع إبقاء ذراعك مستقيماً ، قم بثني المرفق إلى الخلف بحيث يلامس ظهرك ومع يدك اليسرى ، وتصل إلى الجانب العلوي لتحمل مرفقيك الأيمن واسحبه للخلف باتجاه رأسك قليلاً.
3- استمر لمدة 15 ثانية وكرر على الجانب الآخر. كرر مرتين على كل جانب.
التركيز – ثلاثية الرؤوس ، والكتفين والرقبة.
– تمديد الصدر
1- في وضع الوقوف أو الجلوس مع ظهرك ، احضر ذراعيك خلف ظهرك وأغلقهما معاً.
2- مع تصويب ذراعيك ورفعها ببطء إلى الأعلى. تأكد من أن ظهرك مستقيماً وأن أكتافك غير مثنية. اضغط لمدة 15 – 30 ثانية.
3- قم بفك يديك وجلب ذراعيك إلى الأمام أمامك حول مستوى الصدر وقم بربطهما معاً.
4- مع تصويب ذراعيك ولكن الحفاظ على ظهرك مستقيم ، يجب أن تشعر بتمدد في أعلى الظهر. اضغط لمدة 15 – 30 ثانية.
التركيز – الصدر والكتفين والذراعين والمعصمين
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