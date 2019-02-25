البروتينات تحمي عظام كبار السن وتقلل الوزن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أمريكية عن أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين وقليل من السعرات الحرارية يمكن أن يساعد كبار السن الذين يعانون من السمنة المفرطة في فقدان الوزن مع الحفاظ على كتلة العضلات وتحسين كثافة العظام.

ونقلت مجلة (ميديكال نيوز توداي) العلمية عن جامعة ويك فورست في وينستون-سالم، نورث كارولاينا، أن كبار السن غالبا ما يفقدون كثافة العظام وكتلة العضلات عندما يركزون على تخفيف الوزن، لكن هذا النظام الغذائي يحقق الهدفين.

ويمكن أن يؤدي هذا الفقدان العضلي والعضوي غير المرغوب فيه إلى حدوث مشكلات في الحركة، وقد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر إصابة الشخص.

واختار الباحثون عشوائيا ٩٦ من البالغين فوق ٦٥ سنة من العمر وحددوا لهم واحدة من مجموعتين.

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ووضعوا المجموعة الأولى على أساس خطة غذائية مدتها ٦ أشهر، منخفضة السعرات الحرارية، وكانت عالية أيضاً في البروتين - أكثر من ١ جراما من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، وكلفوا المجموعة الأخرى بخطة صيانة الوزن التي شملت ٠،٨ جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

ونجح هؤلاء في المجموعة الغنية بالبروتينات ذات السعرات الحرارية المنخفضة في فقدان الوزن، كما كانوا أكثر من حافظ على كتلة عضلاتهم، كما أنهم فقدوا وزنًا على المعدة والوركين والفخذين والظهر، الأمر الذي يمكن أن يقلل من خطر بعض الحالات الطبية، بما في ذلك مرض السكري والسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أن المشاركين في المجموعة عالية البروتينات حسّنوا جودة عظامهم، واكتسبوا ٠،٧٥ نقطة على درجات مؤشر الشيخوخة الصحية، التي تتضمن مؤشرات حيوية للعمر والوفيات.

