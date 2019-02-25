ماذا يعني صحيًا تحوّل لون البول إلى الأصفر البرتقالي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُمكن الاستعانة بلون البول كمؤشر دالٍ على عديد المشكلات الصحية المختلفة أبرزها الجفاف، لكن ما لا يعلمه كثيرون هو أن تحوُّل لون البول للون الأصفر البرتقالي قد يكون إشارة دالة على وجود فيتامين بي 12 بشكل كبير في جسم الإنسان.

ونقلت بهذا الصدد صحيفة "إكسبريس" عن الدكتور أندرو ثورنبر، كبير الأطباء لدى مركز Now Patient، قوله "إذا اكتشف أحد الأشخاص أن لون البول لديه قد أصبح أصفر برتقاليًا، فهذا دليل على حصول الجسم على جرعة كبيرة من فيتامين بي 12".

وتابع دكتور أندرو "فحين نتناول فيتامين بي 12 بمعدل يفوق احتياجاتنا اليومية، فإن مستوياته تتزايد بشكل واضح في الدم، الأنسجة والبول.

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ورغم أن كميات فيتامين بي 12 التي تُوجد في المكمّلات الغذائية متعدّدة الفيتامينات والتي توجد في النظام الغذائي لا تُسبّب أيّ مخاطر ذات صلة بالسُّمية، حتى عند تناولها بجرعات كبيرة للغاية، فإن ما يمكن التأكيد عليه هو أن فيتامين بي 12 نادرًا ما يكون له آثار جانبية".

ونوّه أندرو في الوقت عينه إلى أن فيتامين بي 12 يتواجد بشكل طبيعي في كثير من الأطعمة التي من بينها صفار البيض، اللحوم الحمراء، السلمون، اللوز وكذلك القمح.