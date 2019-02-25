شكرا لقرائتكم خبر عن الطاعون الخفى.. "المرض X" وباء قد يهدد الكرة الأرضية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، الضوء على مرض قاتل يدعى "المرض X"، الذى يمثل الوباء العملاق القادم لاكتساح الكرة الأرضية.

وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها أوبئة خطيرة على الكرة الأرضية كانت "الأنفلونزا الإسبانية" في عام 1918 والشباب الأصغر سنا سقطوا ضحية، حيث قضى الفيروس القاتل على 5٪ من سكان العالم ، مما يجعله أحد أسوأ الكوارث في تاريخ البشرية.

ولتقييم مخاطر "المرض X"، في فبراير 2015 ، بعد عام واحد من اكتشافه لأول مرة ، سجلت منظمة الصحة العالمية 571 حالة مؤكدة مختبريا ، مع 212 حالة إصابة أدت إلى الوفاة، وكان معدل الوفيات بنسبة 37 ٪ بمعدل أعلى من الانفلونزا الاسبانية المدمرة الت تبلغ نسبتها 20%.

وقال الدكتور "جوناثان كويك"، رئيس مجلس الصحة العالمي، أن الاتصال بين الأفراد يجعل تفشي المرض أكثر خطورة، وفي الوقت الراهن ، لا ينقل فيروس X بشكل مؤثر من خلال البشر.

وتابع "كويك": "إن أعظم خوفنا من أن الفيروس الجديد ينتقل بسهولة من إنسان إلى إنسان ، وعندها يكون لديه معدل موت يتراوح بين 5% إلى 10% على الأقل ، ولا يستجيب للأدوية ، مع صعوبة تطوير لقاح فعال واختبار تشخيصي سريع له. "

شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية التحضير قدر الإمكان والبحث عن طرق أسرع لصنع اللقاحات والأدوية لمكافحة التهديدات الجديدة.

وقد أُدرج الآن "مرض X" في قائمة منظمة الصحة العالمية للأمراض ذات الأولوية (الأمراض المعدية) التي تجعلنا نحتاج بشكل عاجل للمزيد من التدابير المضادة.

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