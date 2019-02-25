مميزات ” جل الألوفيرا الاصلي ” والفرق بينه وبين التقليد

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الاهتمام بالشعر والبشرة هو الاهتمام الأساسي الذي تبحث عنه كل امرأة، الصبار أحد النباتات التي تتميز باحتوائها على عناصر مفيدة لكل من الشعر والبشرة، لهذا سوف نوضح لك عزيزتي كيفية التفرقة ما بين جل الألوفيرا الأصلي والتقليد حتى لا تقعي في فخ الغش التجاري.

جل الألوفيرا

جل الألوفيرا هو من النباتات التي لا تدخل في إعداد الطعام لأنه مر الطعم، لكنه يدخل في العديد من الاستخدامات الجمالية المختلفة، ومنها العناية بالبشرة والشعر.

لقد عرف الصبار منذ آلاف السنين بفوائده الجمالية المتعددة وهو عبارة عن مادة هلامية تستخرج من نبات الصبار نفسه وتوضع في وصفات العناية بالبشرة والشعر.

الفرق بين جل الألوفيرا الأصلي والتقليد

بسبب انتشار العديد من منتجات التجميل في الأسواق أدى هذا إلى وجود الغش التجاري في العديد من المنتجات ومع الأسف وصل هذا الغش إلى منتجات العناية بالبشرة والشعر، لهذا سوف نستعرض لكم الفرق ما بين الصبار الأصلي والمقلد حتى لا تقعوا في الغش التجربة وتستخدموا مستحضرات مغشوشة قد تؤذي بشرتكم أكثر ما تفيدها.

– جل الألوفيرا الأصلي يكون ذات لون أخضر داكن بينما المقلد يكون ذات لون أخضر فاتح.

– جل الألوفيرا الأصلي يكون ذو قوام ثقيل بينما جل الألوفيرا المقلد يكون قوامه خفيف.

– جل الألوفيرا الأصلي لا يحتوي على أي كحول أو مواد كيميائية بينما جل الألوفيرا المقلد يحتوي على بعض المواد الكيميائية بالإضافة إلى احتوائه على كحول.

– جل الألوفيرا الأصلي مكتوب عليه تركيز 99% من جل الصبار، أما جل الألوفيرا المقلد يكون مكتوب عليه 92% من جل الصبار.

– جل الألوفيرا الأصلي يحتوي على خلاصة الأفوكادو، أما جل الألوفيرا المقلد فيضاف عليه زيت خروع.

– كلا الأنواع ذات رائعة عطرية جيدة لأن الشركات جميعها تضع عليهم رائحة عطرية.

طريقة استخدام جل الألوفيرا الأصلي

– يفضل وضع هذا الزيت على البشرة بعد التخلص من الماكياج وغسل البشرة جيدًا.

– يمكن أن يوضع هذا الجل على البشرة بعد إزالة الشعر الزائد منها من خلال الشمع أو الطرق الأخرى لأنه يعمل على تهدئة الجلد ويقضي على الاحمرار وعلى تهيج البشرة.

– يتم وضعه على البشرة الدهنية لأنه يعتبر قابض لمسامات البشرة الدهنية.

– يوضع بعد الاستحمام بغرض ترطيب الجلد.

– يوضع على المناطق السوداء لأنه يقوم بتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم وخاصة الهالات السوداء تحت العين.

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– يوضع على الجلد والأظافر لأنه يحافظ على الأظافر من التكسر.

– يوضع على أماكن الاحمرار في الجلد لأنه يخفف من تهيج الجلد.

استخدامات جل الألوفيرا على الشعر

– يتم خلط جل الألوفيرا مع زيت جوز الهند أو زيت الخروع ويتم تقليبهم بشكل حتى تمام التجانس.

– يوضع هذا الخليط على الشعر ويدلك به فروة الرأس بشكل جيد ويترك لمدة ساعة.

– يتم غسل الشعر بالماء والشامبو جيدًا.

– هذه الوصفة مناسبة مع جميع أنواع الشعر.

فوائد جل الألوفيرا

يتميز جل الصبار أن له العديد من الفوائد مثل:

– يحتوي جل الصبار على مركبات مضادة للأكسدة قوية، تقوم هذه المواد بمنع نمو بعض البكتيريا الضارة التي يمكن أن تنقل العدوى بين الناس، بالإضافة إلى زيادة مادة الكولاجين في البشرة ومادة الميلانين في الشعر للتخلص من علامات الشيب المبكرة التي تظهر على البشرة وعلى الشعر.

– يعمل جل الصبار عند استخدامه كعلاج موضعي وفركه على الجلد في شفاء الحروق من الدرجة الأولى والثانية، كذلك هذا الجل يستخدم في التخلص من حروق الشمس.

– استخدام جل الصبار أفضل بكثير في علاج حروق الشمس من استخدام بالأدوية التقليدية؛ لأن جل الصبار يشفي الحروق أسرع منها بتسعة أيام، بالإضافة إلى أنه تم اعتماده من قِبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام كمرهم لعلاج حروق الجلد لأول مرة في عام 1959م.

– يعمل جل الصبار على شفاء التقرحات التي تصيب الفم الداخلية التي تظهر تحت الشفة بشكلٍ أسرع، كما أنه يقلل حجمها في حال ظهورها من جديد، والتخلص من الألم المرافق لها.

– يساهم جل الصبار على تدمير الأورام السرطانية، وهو مهم في الوقاية من السرطان، وفي تقوية جهاز المناعة.

الآثار الجانبية لاستخدام جل الصبار

على الرغم من الفوائد المتعددة التي تفيد البشرة والشعر بعد استخدام جل الصبار إلا أن له العديد من الآثار الجانبية الضارة ومنها:

– بعض الحالات يسبب لها جل الصبار تهيج في الجلد عند استخدامه موضعياً ويظهر احمرار على الجلد والشعور بالحكة والهرش، هذه الفئة لا يجب أن تستمر في استخدام جل الصبار.

-بسبب قدرته على التليين قد يؤدي إلى الإصابة بالتشنج والإسهال عند تناوله لدى بعض الأشخاص.

– قد يعمل جل الصبار على صبغ القولون مما يصعب عملية تنظير القولون.