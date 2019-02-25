انتفاخ البطن اسبابها وطريقة علاج الغازات

هل تعانين من مشاكل غازات المعدة والانتفاخات بشكل مستمر؟ بسبب ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب؛ مما يؤدي إلى تجمع الأكسجين والنيتروجين في الجهاز الهضمي وانتفاخ البطن؟

يؤدى ابتلاع الكثير من الهواء أثناء الأكل أو الشرب، إلى زيادة انتفاخ البطن، وقد يؤدي أيضًا إلى التجشؤ، وتسبب الكثير من الأطعمة الانتفاخ، مثل: الكرنب والفاصوليا والقرنبيط؛ فهي تستغرق وقتًا طويلاً في الهضم، ووفقًا لموقع بولد سكاي الهندي، يفضل لتجنب الغازات، تناول الكربوهيدرات التي يسهل هضمها، مثل: الموز والبطاطس والأرز، الحد من تناول الأطعمة التي من المحتمل أن تسبب الغازات،.

يجب القيام بمضغ الطعام جيدًا؛ لأنه يساعد في الهضم السريع، وعدم تناول الطعام بين الوجبات.

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وإليك بعض العلاجات الطبيعية التي تخلصك من غازات البطن:

- خل التفاح.. يعمل بفعالية في تقليل الغاز، ويعالج أيضًا عسر الهضم، إضافة 2 ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ، وترك الخليط يبرد، شرب هذا الخليط لتهدئة معدتك.

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- النعناع.. علاج منزلي فعال في الحد من مشاكل المعدة، ويخفف من أعراض القولون العصبي، ومهدئ للجهاز الهضمي.

- القرفة.. تعمل على تهدئة المعدة، وتعزز الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

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-الزنجبيل.. يساعد على استرخاء الأمعاء، والحد من الالتهاب وعسر الهضم.

- بذور الشمر.. هي علاج طبيعي للحد من انتفاخ البطن، تحتوي البذور على مركبات نباتية قوية تساعد في الهضم، وتمنع تشكل الغازات.