حادث يُظهر غدر كلبين لصاحبتهما في الولايات المتحدة

لطالما ضرب المثل في وفاء الكلاب لأصحابها وإخلاصها لهم، لكن حادثة وقعت في الولايات المتحدة، أظهرت سلوكًا عدوانيًا غادرًا، من كلبين تجاه من اعتنى بهما لسنوات.

وتوفيت الأميركية، نانسي ديسموك، عن عمر ناهز 52 عامًا، الخميس، متأثرة بجروح أصيبت بها، بعدما هاجمها كلبان كانت تربيهما في منزلها بمدينة غرينفيل في ولاية ساوث كارولاينا، وفق ما أفادت شبكة "فوكس نيوز"، الأحد.

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ونهش الكلبان جسد المرأة في فناء منزلها، بالرغم من محاولة الجيران الذين سمعوا صراخًا التدخل، لإنقاذها من أنياب الكلبين ومخالبها.

وقال مسؤولون محليون، إن المرأة المعروفة بعطفها وحبها للمساعدة، عانت من جروح عديدة وعميقة، نتيجة تعرضها للعض في ذراعيها، مما أدى إلى فقدان كمية كبيرة من الدم.

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وروى الجيران الذين شهدوا الحادثة، إنهم ركضوا إلى منزلها بعد سماع الصراخ، وعثروا على الضحية وهي تتعرض للهجوم وتنزف الدماء، وقال أحدهم: "لقد كانوا يأكلونها".

ونقلت السيدة الخمسينية المصابة بجروح خطيرة إلى مستشفى قريب، حيث توفيت هناك، فيما فتحت الشرطة الأميركية تحقيقًا في الحادث، وأخذت السلطات المعنية بالحيوانات الكلبين، تمهيدًا لقتلهما بشكل "رحيم".

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