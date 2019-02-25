الأميرة دينا مرعد تكشف سبب عملها التطوعي في كفاح السرطان

كشف الأميرة الأردنية دينا مرعد رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، أن سبب توجهها لهذا النوع من العمل الخيري هو إصابة ابنها بالمرض الخبيث.

وأضافت مرعد، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، أنها خاضت مع ابنها رحلة العلاج من السرطان حتى أتم شفاؤه، متابعة: "أنا أفتخر بإني أم أحد الناجين من السرطان".

وأردفت، أنها وجدت أنه ليس من العدل أن تهتم فقط بشفاء ابنها من هذا المرض خاصة وإن كل الأمهات في العالم يحببن أبناءهن بنفس القدر، مؤكدة أنها حرصت على نقل خلاصة خبرتها مع هذا المرض ليستفيد خلالها الجميع.

وأشارت، إلى أنها أسست مركز الحسين للسرطان لمكافحة المرض، معربة عن فخرها بكونه واحدا من أهم مراكز علاج السرطان في الشرق الأوسط.

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