شكرا لقرائتكم خبر عن ليه بيحصلك امساك بعد إجراء عملية جراحية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذهاب إلى الحمام بعد إجراء أى عملية جراحية أمراً هاماً لإثبات أن جسمك قادراً على القيام بوظائفه الطبيعية ومنها القيام بعملية التغوط والتبول، ولكن يواجه الكثير منا مشكلة الإمساك بعد العملية الجراحية، فى هذا التقرير نتعرف على سبب هذه المشكلة، بحسب ما ذكر موقع "how stuff works".



الامساك بعد الجراحة

قالت فيكتوريا ألبينا، مديرة الرعاية الصحية في نيويورك، أن الإمساك هو أحد الآثار الجانبية الشائعة بعد إجراء الجراحة، ويجب ألا تغادر المستشفى بعد الجراحة إلا بعد التأكد من أن أمعائك قد عادت إلى حالتها قبل الجراحة.

وهناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل جهازك الهضمي يتباطأ في مرحلة ما بعد الجراحة، لذلك من الضروري أن يضمن طبيبك أنك في طريقك إلى التعافي قبل أن يسمح لك بالذهاب إلى المنزل.

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ويمكن أن تحدث عدة أشياء خلال العملية الجراحية التي يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ الأمعاء منها عدم الحركة، فكلما قلت حركتك تقل الإشارة التى يبعثها العصب المبهم، وهو العصب الذى يرسل الإشارات بين الدماغ والجهاز الهضمى، إلى جهازك الهضمى لإخباره بعملية الهضم وحركة الأمعاء.



الامساك بعد العملية الجراحية

ومن أسباب الامساك بعد العملية الجراحية أيضاً قلة الطعام الذي يتحرك خلال نظامك قبل وأثناء وبعد الجراحة، حيث يطلب الأطباء من المريض ألا يتناول أى طعام أو يشرب قبل الجراحة، لذلك يمكن أن تتباطأ الأمعاء عندما يكون المريض في حالة صيام.

كما أن هناك الكثير من الأدوية التى تبطئ حركة الأمعاء مثل: المسكنات والتخدير أثناء العملية، وهذه الأدوية لا تقلل فقط من الحركة التي تحدث في الأمعاء، ولكنها قد تزيد أيضًا من كمية الماء الذي يتم امتصاصها في الجهاز الهضمي، مما يتسبب في جفاف البراز.