شكرا لقرائتكم خبر عن اشرب ميه وخليك فى البروتين.. الحيل السحرية للسيطرة على الجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلبنا يريد السيطرة على جوعه، فوفقًا لتقرير نشره موقع healthline الطبي، فإن الشعور الدائم بالرغبة فى تناول الطعام يعرضك لتناول كميات كبيرة منه، وهو ما يعرضك للسمنة وزيادة الوزن والاضطرابات الهضمية وغيرها من المضار عند الإسراف في تناول الطعام.



الجوع 3

وفقًا للتقرير فإن هناك الكثير من الحيل السهلة التى يمكن أن تتبعها للتخلص من فكرة الجوع والسيطرة عليها، وبالتالي تناول قدر أقل من الطعام، والاستمتاع بوزن صحي وصحة جيدة، ومن أبرز هذه الحيل أن تركز علي البروتين واختياراته خلال وجباتك، ففي الفطور يمكنك الاستعانة بالبيض الغني بالبروتين، فالبروتين يساعد على الشعور بالشبع ويمنع فقدان العضلات كما أن إدخال الألياف الصحية يعزز من الشبع ويقلل معدل إفراغ المعدة، ويزيد من فرص إفراز هرمونات الامتلاء، فمنها الحمص والعدس والبسلة.



الجوع 4

من الحيل الجيدة أيضًا أن تزيد من المواد الصلبة التي تتناولها، عن المواد السائلة كالشوربات، فالمضغ الكثير الذى يتطلبه هذا النوع من الطعام يفيد فى الشعور بالامتلاء، شرب القهوة أيضًا من الحيل الجيدة شريطة عدم الإكثار منها، لأنها تزيد من إفراز الببتيد وهو هرمون يعزز الشعور بالامتلاء، كذلك يمكنك شرب المياه قبل وبعد تناول وجباتك ما يعزز الشبع والامتلاء، ويخسرك الكثير من الوزن فيعطي الدماغ إشارات جيدة بالامتلاء.

نم جيدًا نصيحة يقدمها لك التقرير أيضًا للتخلص من الجوع، فقلة النوم تعزز فكرة تناول الطعام، وكذلك ابتعد عن الإجهاد الشديد والإرهاق حتي لا يرتفع هرمون الكورتيزول ما يعزز لديك الرغبة فى تناول الطعام.

Advertisements

وفى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]