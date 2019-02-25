شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايما صحية.. 5 أطعمة لو كترت فيها الأمراض مش هتسيبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون الطعام علاجًا لكثير من الأمراض، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم ووقايته من الأمراض، ولكن فى بعض الأحيان الإفراط فى تناول بعض الأطعمة حتى لو كانت صحية يسبب الأمراض، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthline فإن أبرز هذه الأطعمة هى:

1: سمك التونة، على الرغم أنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم إلا أنه يحتوى على مستويات عالية من الزئبق وهو يسبب تسمما عصبيا وأضرارًا صحية وتأخير فى النمو عند الأطفال ومشاكل فى الرؤية وضعف فى السمع والكلام، لذلك ينصح بعدم الإفراط فى تناولها.



تونة

2:القرفة، تحتوى على كمية كبيرة من العناصر والمعادن التى تحافظ على صحة الجسم والبشرة ولكن الافراط فى تناول القرفة يسبب اضرار صحية لأنها تحتوى على الكومارين الذى يضر الصحة.

3:جوزة الطيب من أشهر أنواع التوابل التى تستخدم فى الطعام وتحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات ولكن تحتوى على المريستيسين وهو من المركبات التى تؤثر على الصحة النفسية.

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قرفة

4:القهوة، وهى من المشروبات التى يفضلها الكثيرون كما انها تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة المفيدة لصحة الجسم ولكن الإفراط فى تناولها له اضرار صحية تؤثر على الجهاز العصبى وتسبب الاصابة بمرض السكر والقلب.

5:الكبدة، من الأطعمة التى تساعد على النمو وتغذية الجسم ولكن الافراط فى تناولها يؤثر على العظام والعيون وصحة الجهاز الهضمى.