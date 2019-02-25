دواعي استعمال مرهم افوبان ” avoban “

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مرهم أفوبان واحد من أشهر المراهم الطبية التي تستخدم في علاج العديد من الأمراض الجلدية المختلفة ، مثل علاج الالتهابات الجلدية البكتيرية وذلك بسبب كونه مضادا حيويا موضعيا .
ما هو مرهم أفوبان
هو واحد من أكثر الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض الجلدية والتناسلية المختلفة ، فيصف الأطباء هذا الدواء لعلاج الالتهابات وبعض الأمراض الجلدية الأخرى ويستخدم أيضا بعد العمليات الجراحية .
المادة الفعالة
الميوبروسين هي المادة الفعالة في مرهم أفوبان ، وتلك المادة هي أحد أشهر المضادات الحيوية الموضعية المستخدمة في العلاج .
كيفية عمل مرهم افوبان
يعمل المرهم على قتل البكتيريا المسببة للمشكلة الجلدية مما يعمل على تقليلها أو التخلص منها نهائيا ، وعليك أولا استشارة الطبيب ليحدد لك هل المشكلة الجلدية التي تعاني منها تحتاج لمرهم أفوبان لعلاجها ، وما هي الكمية المناسبة من المرهم وفترة العلاج ومعرفة البكتيريا المسبب للمرض الذي تعاني منه .
دواعي الاستخدام
يستخدم مرهم أفوبان في علاج الدمامل التي تصيب الوجه وباقي أعضاء الجسم .
يعمل كمضاد بكتيري في حالات الإصابة بالجروح .
يستخدم في علاج الحروق التي تصيب الجلد .
يستخدم في علاج الحصف الذي يصيب الفم .
يعالج علاج الدمامل .
يستخدم مرهم أفوبان كعلاج موضعي لعلاج الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية من أجل قتل البكتيريا .
يستخدم لعلاج الدمامل والحبوب التي تظهر في فروة الرأس .
يعالج الالتهابات الجلدية المختلفة .
يستخدم بعد عمليات التقشير في حالات ظهور حبوب بعد العملية .
يستخدم في علاج الحبوب التي تظهر لذوي البشرة الحساسة بعد استخدام الماكياجات .
مرهم أفوبان والمناطق الحساسة
يمكن استخدام مرهم أفوبان في المناطق الحساسة لعلاج الاحمرار أو الحبوب بعد عملية إزالة الشعر .
أفوبان وحب الشباب
يمكن استخدام أفوبان لعلاج حب الشباب والتخلص من البكتيريا المسببة له .
أفوبان والأطفال
يستخدم أفوبان لعلاج الأمراض الجلدية التي تصيب الكبار والصغار ، لذا يستخدم في علاج الحصف الجلدي والدمامل والحبوب التي تصيب الأطفال .
أفوبان والتسلخات
يستخدم أفوبان في علاج الحكة الشديدة أو الأكزيما التي تصاحبها جروح في الجلد نتيجة الحك بقوة ، كما يستخدم في علاج التسلخات والحد منها .
أفوبان والجروح
يستخدم أفوبان للتخلص من البكتيريا التي قد تصيب الجروح المختلفة في الجسم .
فوائد أفوبان
مرهم أفوبان له عدة فوائد نذكر منها :
قوي وسريع التأثير في علاج الأمراض الجلدية .
يقضي على البكتيريا المسببة للحبوب فيتخلص من الحبوب بسرعة .
سعره في متناول الجميع .
أفوبان والأعراض الجانبية
الأعراض الجانبية خفيفة ولا تصيب أي شخص إلا في بعض الحالات التي تتجاوز مدة العلاج ، ومن هذه الأضرار حكة بسيطة ووخز بالجلد و بعض الأحيان يصاب المريض بطفح جلدي وتورم في الوجه أو الشفايف .
كيفية الاستخدام والأماكن المحظورة
كأي دواء موضعي أولا اغسل يديك جيدا وضع المرهم بالكمية التي يحددها الطبيب في المكان المصاب ، واستخدم المرهم من مرة إلى اثنتين كل يوم ولا تتجاوز الفترة التي حددها الطبيب لعلاجك ، وتجنب وضع المرهم على العين والفم والأنف .
هل يتم استخدام مرهم افوبان بمفرده
في أغلب الأحيان وحسب رؤية الطبيب قد يصف للمريض بعض المضادات الحيوية الأخرى التي تؤخذ عن طريق الفم ، أو علاج موضعي آخر يراه الطبيب مناسبا .
في حالة الحبوب التي تظهر بعد عملية التقشير يستخدما غالبا مرهم أفوبان بمفرده .
في حالة الإصابة بالحصف يصف الطبيب نوع من أنواع الضادات الحيوية التي تأخذ بالفم لنتيجة أسرع وأفضل .
في حالة الإصابة بالحروق يصف الطبيب في الغالب علاجات أخرى مع مرهم أفوبان .
في حالة الجروح التي تكون بسبب العمليات الجراحية يصف الطبيب المضاد الحيوي الذي يؤخذ عن طريق الفم .
تعلىمات عند الاستخدام
لا تقم بتغيير نوع الدواء دون استشارة الطبيب .
ضع كمية مناسبة على جرحك .
اتبع تعلىمات الطبيب الخاص بك .
عدد المرات المسموح به يوميا لاستخدام افوبان
ينصح الأطباء بعدم استخدام أفوبان أكثر من مرتين يوميا .
فترة العلاج
في حالات الإصابة وبالحبوب والدمامل تظهر نتيجة العلاج خلال ثلاثة أيام إلى أسبوع ، أو حسب مدة العلاج التي يراها الطبيب مناسبة .
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