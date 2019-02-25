انت الان تتابع موضوع دواعي استعمال مرهم افوبان ” avoban “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مرهم أفوبان واحد من أشهر المراهم الطبية التي تستخدم في علاج العديد من الأمراض الجلدية المختلفة ، مثل علاج الالتهابات الجلدية البكتيرية وذلك بسبب كونه مضادا حيويا موضعيا .

ما هو مرهم أفوبان

هو واحد من أكثر الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض الجلدية والتناسلية المختلفة ، فيصف الأطباء هذا الدواء لعلاج الالتهابات وبعض الأمراض الجلدية الأخرى ويستخدم أيضا بعد العمليات الجراحية .

المادة الفعالة

الميوبروسين هي المادة الفعالة في مرهم أفوبان ، وتلك المادة هي أحد أشهر المضادات الحيوية الموضعية المستخدمة في العلاج .

كيفية عمل مرهم افوبان

يعمل المرهم على قتل البكتيريا المسببة للمشكلة الجلدية مما يعمل على تقليلها أو التخلص منها نهائيا ، وعليك أولا استشارة الطبيب ليحدد لك هل المشكلة الجلدية التي تعاني منها تحتاج لمرهم أفوبان لعلاجها ، وما هي الكمية المناسبة من المرهم وفترة العلاج ومعرفة البكتيريا المسبب للمرض الذي تعاني منه .

دواعي الاستخدام

يستخدم مرهم أفوبان في علاج الدمامل التي تصيب الوجه وباقي أعضاء الجسم .

يعمل كمضاد بكتيري في حالات الإصابة بالجروح .

يستخدم في علاج الحروق التي تصيب الجلد .

يستخدم في علاج الحصف الذي يصيب الفم .

يعالج علاج الدمامل .

يستخدم مرهم أفوبان كعلاج موضعي لعلاج الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية من أجل قتل البكتيريا .

يستخدم لعلاج الدمامل والحبوب التي تظهر في فروة الرأس .

يعالج الالتهابات الجلدية المختلفة .

يستخدم بعد عمليات التقشير في حالات ظهور حبوب بعد العملية .

يستخدم في علاج الحبوب التي تظهر لذوي البشرة الحساسة بعد استخدام الماكياجات .

مرهم أفوبان والمناطق الحساسة

يمكن استخدام مرهم أفوبان في المناطق الحساسة لعلاج الاحمرار أو الحبوب بعد عملية إزالة الشعر .

أفوبان وحب الشباب

يمكن استخدام أفوبان لعلاج حب الشباب والتخلص من البكتيريا المسببة له .

أفوبان والأطفال

يستخدم أفوبان لعلاج الأمراض الجلدية التي تصيب الكبار والصغار ، لذا يستخدم في علاج الحصف الجلدي والدمامل والحبوب التي تصيب الأطفال .

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أفوبان والتسلخات

يستخدم أفوبان في علاج الحكة الشديدة أو الأكزيما التي تصاحبها جروح في الجلد نتيجة الحك بقوة ، كما يستخدم في علاج التسلخات والحد منها .

أفوبان والجروح

يستخدم أفوبان للتخلص من البكتيريا التي قد تصيب الجروح المختلفة في الجسم .

فوائد أفوبان

مرهم أفوبان له عدة فوائد نذكر منها :

قوي وسريع التأثير في علاج الأمراض الجلدية .

يقضي على البكتيريا المسببة للحبوب فيتخلص من الحبوب بسرعة .

سعره في متناول الجميع .

أفوبان والأعراض الجانبية

الأعراض الجانبية خفيفة ولا تصيب أي شخص إلا في بعض الحالات التي تتجاوز مدة العلاج ، ومن هذه الأضرار حكة بسيطة ووخز بالجلد و بعض الأحيان يصاب المريض بطفح جلدي وتورم في الوجه أو الشفايف .

كيفية الاستخدام والأماكن المحظورة

كأي دواء موضعي أولا اغسل يديك جيدا وضع المرهم بالكمية التي يحددها الطبيب في المكان المصاب ، واستخدم المرهم من مرة إلى اثنتين كل يوم ولا تتجاوز الفترة التي حددها الطبيب لعلاجك ، وتجنب وضع المرهم على العين والفم والأنف .

هل يتم استخدام مرهم افوبان بمفرده

في أغلب الأحيان وحسب رؤية الطبيب قد يصف للمريض بعض المضادات الحيوية الأخرى التي تؤخذ عن طريق الفم ، أو علاج موضعي آخر يراه الطبيب مناسبا .

في حالة الحبوب التي تظهر بعد عملية التقشير يستخدما غالبا مرهم أفوبان بمفرده .

في حالة الإصابة بالحصف يصف الطبيب نوع من أنواع الضادات الحيوية التي تأخذ بالفم لنتيجة أسرع وأفضل .

في حالة الإصابة بالحروق يصف الطبيب في الغالب علاجات أخرى مع مرهم أفوبان .

في حالة الجروح التي تكون بسبب العمليات الجراحية يصف الطبيب المضاد الحيوي الذي يؤخذ عن طريق الفم .

تعلىمات عند الاستخدام

لا تقم بتغيير نوع الدواء دون استشارة الطبيب .

ضع كمية مناسبة على جرحك .

اتبع تعلىمات الطبيب الخاص بك .

عدد المرات المسموح به يوميا لاستخدام افوبان

ينصح الأطباء بعدم استخدام أفوبان أكثر من مرتين يوميا .

فترة العلاج

في حالات الإصابة وبالحبوب والدمامل تظهر نتيجة العلاج خلال ثلاثة أيام إلى أسبوع ، أو حسب مدة العلاج التي يراها الطبيب مناسبة .