انت الان تتابع موضوع فوائد اللعب بالرمل للطفل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الرمل هي أحد الأشياء التي يفضل الكثير من الأطفال اللعب بها، خاصة رمال الشاطئ، لكن الكثير من الأمهات تغضب من فعل طفلها لهذا الأمر ولا تعرف الفوائد التي تعود على الطفل من لعبه لهذا الرمل، لهذا سوف نوضح لكم فوائد اللعب في الرمل للأطفال.

فوائد لعب الاطفال في الرمال

هناك العديد من الفوائد وراء اللعب بالرمال ومنها:

تعزيز مهارات الطفل

يمكن للوالدين أن يقوموا بتعزيز مهارات الطفل من خلال لعب الأطفال على الرمال وذلك لأن هذه الطريقة من اللعب توفر لهم عدة مميزات وهي:

– تعزيز المهارات الحركية لأن الطفل أثناء لعبه على الرمل يقوم باستخدام عضلات اليدين والأصابع ويقوم بحمل الرمل في المجرف ووضعه في الدلو ويقوم ببناء الخنادق وغيرها.

– تعزيز المهارات الحسية لأن الطفل عندما يقوم بدفن نفسه في الرمل فإنه يشعر بجسده وبوضع الرمال عليه.

– المهارات اللغوية: لأن الطفل عندما يلعب في الرمال يتحدث ويتكلم من أخوته أو والديه من خلال طرح الأسئلة المختلفة والاستفهام عن بعض الأمور.

– تعزيز المهارات الاجتماعية، لأن اللعب بالرمال يساعد الطفل على حل المشكلات والمشاركة والتواصل مع الآخرين ومشاركة غيره من الأطفال في اللعب معهم في الرمال.

بناء الاهتمام والتركيز

يعمل اللعب بالرمال على زيادة بناء الاهتمام عند الطفل خاصة لدى الأطفال التي تعاني من نقص الانتباه، لأن هذه اللعب تجعل الطفل يركز في الشكل الذي يريد بناءه ويركز طوال فترة لعبه فيما يصنع بهذه الرمال.

فوائد متعددة من لعب الأطفال في الرمال

– يتعرف الطفل من خلال هذه اللعبة على خواص الرمال والماء وماذا يحدث للرمال عندما تخلط بالماء.

– تساعد هذه اللعبة على تقوية العضلات في الأجسام نتيجة تحرك الطفل حول الرمال.

– تعزيز القدرات على العمل مع الآخرين ومشاركتهم في اللعب.

– زيادة القدرة على الإبداع لدى الطفل.

– جعل الطفل مبدع.

– العمل مع الآخرين في بعض المشاريع التي يشترك فيها معظم الأطفال مثل الثقوب، صنع الجبال والخنادق.

– تطوير مفاهيم العلوم عند الطفل.

– تطوير المفاهيم الاجتماعية.

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– دمج الفنون أثناء اللعب في الرمال.

– تطوير المهارات اللغوية.

نصائح لضمان سلامة الطفل أثناء اللعب بالرمال

هذه مجموعة من النصائح يجب على الأم اتباعها أثناء اللعب الطفل بالرمال ومنها:

– لو كان هناك صندوق به رمال في المنزل يجب مراعاة تغطية هذا الصندوق بشكل جيد حتى لا يدخل به أي حيوانات أليفة ويقوموا بقضاء حاجتهم فيه؛ لأن الحيوانات تفضل أن تقضي حاجتها في الرمال.

– عند وجود نية اصطحاب الطفل والذهاب به إلى شاطئ يجب أن يتم اختيار شاطئ ذات رمال نظيفة والابتعاد عن الشواطئ التي تحتوي على رمال تتضمن الحصى والطوب حتى لا يجرح الطفل أثناء لعبه بالرمال.

– يجب أن يرتدي الطفل واقي للحماية من الشمس أثناء لعبه بالرمال لأن اللعب في الرمال لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة قد يؤدي إلى احتراق بشرة الطفل.

– يمكن أن يتم إحضار صناديق الرمال المصنوعة من البلاستيك فهي أكثر أمان للطفل للاستخدام.

– التأكد من أخذ الرمال النظيفة الخاصة برمال الشاطئ والابتعاد عن الرمال التي توجد في الشارع التي تكون محملة بالحصى والزلط والتي تحتوي على بول وبراز الحيوانات لأنها تسبب الأذى للطفل عند اللعب بها.

– لا يجب اللعب في الرمال التي تكون لأرض خصبة لاحتواء هذا الرمل على الدود وبعض الطفيليات التي تسبب الأذى للطفل.

– يجب مراعاة غسل يد الطفل بشكل جيد بالماء والصابون بعد انتهاء لعبه بالرمال.

فوائد عامة يكتسبها الطفل من اللعب

– يعتبر اللعب من أهم الممارسات التي تعمل على تنمية الصحة لدى الطفل، لأن الطفل عندما يولد ويبدأ في النمو تتطور الدماغ عن طريق الروابط الخلايا العصبية مما يؤدي إلى تحفيز وتنشيط الطفل.

– تطوير المهارات الاجتماعية لأن الطفل أثناء لعبه بالرمال ينمي التعاون، التفاوض، حل المشاكل، اكتساب المهارات، تطوير القدرات السلوكية، التحكم في النفس وغيرها من المهارات.

– تطوير الثقة بالذات لأن الطفل عندما يلعب فإنه يتخذ بعض القرارات التي تخص اللعب مما يساهم في زيادة تطوير ثقته بذاته، لأنه يختار ملابسه، العابه، اللعبة التي يفضلها وغير ذلك من الأمور التي تعزز ثقة الطفل بنفسه.

– يتعلم الطفل من خلال اللعب بعض السمات مثل: الشجاعة، غرس الأخلاق الحميدة، الكرم، الأمانة، الصبر، الصدق.

– اللعب مع الطفل يقوي الطفل من الناحية البدنية لأنه يعمل على تقوية عظام وعضلات الطفل بالإضافة إلى تحفيز الطفل على النمو السريع والمساعدة على حرق مستوى أعلى من الدهون في جسم الطفل وبالتالي التخلص من السموم الزائدة الموجودة في جسم الفل.

– يساعد اللعب على تفريغ طاقة الطفل الحركية والنفسية، بالإضافة إلى اكتساب الطفل النشاط والحيوية والنشاط نتيجة اللعب بالرمال.