انت الان تتابع موضوع اضرار حبوب الماكا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر حبوب الماكا من أشهر أنواع الأدوية المستخدمة بغرض زيادة الرغبة الجنسية عند كل من السيدات والرجال أيضًا، فمن الجدير ذكره أن الكثير من الدراسات والأبحاث أكدت على مدى فاعلية هذه الحبوب في تحفيز وتنشيط عمل المبايض عند السيدات عقب الوصول لسن اليأس، فهى تقوم أيضًا بإنتاج الكثير من الهرمونات الضرورية للمرأة وخاصة عقب إنقطاع الدورة الشهرية، ولكن على الرغم من الفوائد العديدة لهذه الحبوب ولكن قد يترتب عليها في بعض الأوقات أضرار كثيرة سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

القيمة الغذائية لحبوب الماكا

تحتوي هذه الحبوب على مجموعة عديدة من العناصر المهمة للجسم والتي تتمثل أهمها في:

1- 60% من الكربوهيدرات.

2- 10% من عنصر البروتين.

3- 5% من الألياف الغذائية.

4- 2% من الدهون.

5- يوجد بها أيضًا نسبة جيدة من الأحماض الأمينية .

أهم مكونات حبوب مالتي ماكا

تتكون هذه الحبوب من مجموعة من العناصر ومن بينها مايلي:

1- الجذر حيث يستخدم لزيادة القدرة على التحمل وعلاج جميع حالات الإجهاد الشديدة.

2- أرجينين يعمل على تقوية العضلات والعظام، بالإضافة لدوره الهام في خفض ضغط الدم.

3- الإنزيم المشارك والذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحافظ على سلامة صحة القلب، كما يساعد أيضًا على الوقاية من أمراض الصداع النصفي.

4- بالميتو تمثل أهمية كبيرة للبروستاتا ولتحفيز المبايض أيضًا.

5- مستخلص الصويا ويقوم على الحفاظ على توازن تأثير الهرمونات الذكرية، كما يقوم أيضًا بالتقليل من الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية.

6- ميرا بواما والتي تعمل على منع امتصاص الكوليسترول وتقليل أي إلتهاب يوجد بالجسم، كما تقوم أيضًا هذه المادة بمنع سرطان البروستاتا وكذلك سرطان الجلد.

أهم أضرار حبوب مالتي ماكا

يترتب على هذه الحبوب كغيرها من الأدوية الأخرى بعض المضاعفات والأضرار الكثيرة، ومن أهم الأضرار التي تترتب على حبوب مالتي ماكا هى:

1- إرتفاع شديد بضغط الدم، ولذلك يفضل عدم الإفراط في تناول أكثر من ثلاثة حبات باليوم من هذا الدواء.

2- يجب عدم تناول الأسبرين مع هذا الدواء، وذلك لأن تناول كل من حبوب مالتي ماكا والأسبرين معًا، يؤدي لتقليل فاعلية الأسبرين.

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3- إضطرابات كبيرة بعدد ضربات القلب.

4- خلل ومشاكل كثيرة بالجهاز الهضمي بالإضافة لحدوث مشكلة عسر الهضم.

5- حساسية شديدة ومفرطة من عشبة الأنكا والتي تعتبر هى المكون الأساسي والرئيسي لحبوب مالتي ماكا، ويترتب على ذلك حساسية كبيرة ويصاحبها ظهور طفح جلدي وحكة شديدة بالإضافة للإصابة بإحمرار كبير في الكثير من مناطق الجسم، مع الإصابة بإرتفاع شديد بدرجات الحرارة.

6- الإصابة بإسهال شديد وآلام مستمرة في البطن، مع الشعور بعدم الإرتياح بها.

7- الإحساس بغثيان ودوخة مستمرة.

أهم فوائد حبوب الماكا

على الرغم من أن هذه الحبوب قد يترتب عليها بعض الأضرار على السيدات والرجال ولكن في نفس الوقت نلاحظ وجود الكثير من الفوائد التي تترتب على إستخدامها ومن هذه الفوائد مايلي:

1- تمثل هذه الحبوب أهمية كبيرة للذكور وذلك لأنها تلعب دور مهم في بناء وتقوية العضلات، وذلك لأنها تحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم الذي يمثل أهمية كبيرة في بناء الجسم وتقويته.

2- تساعد في التخلص من أي توتر أو إكتئاب يعاني منه الرجال والسيدات، وبالتالي تساعد في زيادة الرغبة الجنسية والشهوة الجنسية عندهم.

3- تساعد في الوقاية من التعرض للكثير من مشاكل البروستاتا المختلفة والتي تتمثل أهمها في تضخم البروستاتا، كما تساعد أيضًا على الوقاية من مرض سرطان البروستاتا.

4- تلعب دور هام في التخلص من أي مجهود بدني أو عقلي بالإضافة لدورها الهام في تنشيط الذاكرة وتقويتها.

5- تمثل أهمية كبيرة في علاج جميع مشاكل الضعف الجنسي الذي يعاني منه الرجال، ولذلك يطلق عليها في بعض الأوقات اسم الفياجرا الطبيعية.

6- تعمل على علاج مشاكل ضعف الإنتصاب لدى الرجال، بالإضافة لدورها الهام في تنشيط هرمون التستوستيرون لدى الرجال، كما تعمل أيضًا على زيادة قدرة انتصاب العضو الذكري.

7- تساهم حبوب المالكا في علاج جميع مشاكل العقم المختلفة وخاصة عند الرجال، والدليل على ذلك أن الكثير من الدراسات والأبحاث أكدت على فاعليتها في علاج جميع مشاكل السائل المنوي ودورها في زيادة عدد الحيوانات المنوية بالإضافة لدورها الهام أيضًا في زيادة حركة الحيوانات المنوية، مما يزيد من فرص حدوث الحمل وعلاج جميع مشاكل العقم.

8- تمثل أهمية كبيرة عند السيدات وذلك لدورها الهام في علاج جميع مشاكل البرود الجنسي.

9- تعمل على زيادة الخصوبة عند الرجال وتزيد من فرص حدوث الحمل.

10- تعمل على زيادة تنشيط الجهاز العصبي المركزي.

11- تساعد في الوقاية من أمراض هشاشة العظام، كما تعمل على تقوية العضلات عند السيدات أيضًا.

12- تزيد من الشهوة والرغبة الجنسية عند الرجال والسيدات أيضًا.