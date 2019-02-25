شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لزيادة خصوبة المرأة وسلامة صحتها الإنجابية والان مع التفاصيل

الخصوبة هاجس لدى أي امرأة تسعى للإنجاب، لذلك اهتمام المرأة بخصوبتها وجودة صحتها الإنجابية لابد أن يبدأ منذ نعومة أظافرها وليس بعد الزواج، وهناك العديد من الوسائل ومنها الطب البديل، التي يمكن أن تستخدمها النساء لزيادة الخصوبة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب جامعة القاهرة: "إن الاهتمام بوزن الطفلة وطبيعة هرموناتها في مراحل المراهقة، وكذا متابعة سلامة التبويض، وانتظام دورتها الشهرية من أهم عناصر السلامة الإنجابية والحفاظ على خصوبة المرأة".

وفي هذا الصدد، قدّم الدكتور هشام الشاعر بعض النصائح للحفاظ على الصحة الإنجابية للمرأة، ومنها:

1- الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة وكل ما يؤكل دون طهي.

2- الابتعاد تماماً عن تناول اللحوم المصنعة، وكل ما هو غير طبيعي ضار بالصحة الإنجابية ويهدد الخصوبة.

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3- تجنب تناول العصائر المحفوظة والاعتماد على الفاكهة الطازجة كمصدر للسكريات.

4- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والأطعمة المقلية لأنها تزيد الوزن وتهدد الخصوبة.

5- الابتعاد عن التدخين لأن النيكوتين يعمل على تدمير بويضات المرأة وضعف الخصوبة.

6- على الأم متابعة وزن ابنتها منذ الطفولة وحتى الزواج، فلا يجب أن تزيد كتلة الجسم على المثالية، لأن زيادة الوزن ترهق المبايض وتهدد الصحة الإنجابية.

7- تابعي مع الطبيب المتخصص لابنتك مواعيد دورتها وفترة تبويضها التي يجب اتخاذها منذ أول شهر للدورة الشهرية.

8- ممارسة الرياضة بشكل منتظم، فهي من الوسائل التي تزيد فرص الإنجاب وتقي من ضعف الخصوبة.