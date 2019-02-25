شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية من الإكزيما فائدة جديدة للرضاعة الطبيعية والان مع التفاصيل

أظهرت دراسة أولية تم تقديمها، الأحد، خلال الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة عام 2019 أن الأطفال الذين يرضعون من الثدي فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياتهم كان لديهم احتمالات أقل بكثير للإصابة بالإكزيما في عمر 6 سنوات مقارنة مع أقرانهم الذين لم يرضعوا أو رضعوا من الثدي لوقت أقل.

والإكزيما حالة مزمنة تتميز بحكة شديدة في الجلد ، وتصبح ملتهبة ومغطاة ببثور تتشقق بسهولة.

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وفي حين أن الجينات والبيئة مسؤولتان بشكل كبير عن هذا المرض الالتهابي، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة، مثل أفضل طريقة لمنعها، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تخفض الرضاعة الطبيعية من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات المزمنة، بما في ذلك الربو والسمنة، وتضيف الدراسة الجديدة إلى ذلك الإكزيما.

وخلال الدراسة تم تشخيص حوالي 300 من الأطفال بالإكزيما في مرحلة ما من حياتهم، وكان 58.5% من الأطفال البالغين من العمر 6 سنوات مصابين بالإكزيما في وقت إجراء المتابعة السنوية لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية CDC ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها FDA.

وبتتبع النظام الغذائي لهؤلاء الأطفال توصلت الدراسة إلى أن الأطفال الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية فقط لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر كانوا أقل احتمالا بكثير من أن يصابوا بالإكزيما، مقارنة مع أقرانهم الذين لم يرضعوا أبدا أو الذين تم إرضاعهم طبيعيا لمدة أقل من ثلاثة أشهر.