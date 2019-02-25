شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على حاجة الجسم لـ«الديتوكس».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن بعض العلامات تدل على حاجة الجسم للديتوكس، أي التخلص من السموم ومنح الأمعاء والكبد الفرصة للراحة والاستشفاء. وأوضحت الجمعية أن هذه العلامات تتمثل في الإرهاق المستمر والصداع المستمر وآلام البطن والأمعاء وشحوب البشرة وبثور الوجه وتقصف الشعر والأرق وضعف المناعة وضعف الحالة الصحية العامة. ولتخليص الجسم من السموم ينبغي الخضوع لبرنامج ديتوكس يمتد من عدة أيام إلى أسبوعين، ينبغي خلاله التخلي عن الوجبات السريعة والأغذية المصنعة والسكر والملح والدقيق الأبيض والدهون؛ حيث تشكل هذه الأغذية عبئاً كبيراً على الأمعاء والكبد.

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