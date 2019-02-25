شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. بذور قرع العسل والبطيخ لعلاج صعوبة التبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعوبة التبول من المشاكل الصحية التى تواجه الكثير من الناس، حيث قد يشعر الشخص بصعوبة وحرقان أثناء التبول، ويمكننا اللجوء إلى الطبيعة لمواجهة هذه المشكلة، من خلال هذه الوصفة، التى نقدمها من خلال "صحتك فى وصفة"، وكيفية استخدام بذور قرع العسل والبطيخ لعلاج صعوبة التبول، بحسب موقع "how stuff works".



بذور قرع العسل

تحتوي بذور القرع على خصائص مدرة للبول، ويستخدام لعلاج صعوبة التبول الذي يصاحب تضخم البروستاتا غير السرطانية، كما تحتوي هذه البذور على الكثير من الزنك، ما يساعد على إصلاح وبناء جهاز المناعة وتقويته.

وهناك عدة طرق للاستفادة من بذور القرع والبطيخ منها تناولها مباشرة وعدم إضافة الملح، وإليكم وصفة شاى بذور قرع العسل



بذور قرع العسل

المقادير:

بذور قرع العسل أو البطيخ

لتر ماء

ملعقة عسل.

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بذور البطيخ

الطريقة:

قم بطحن مجموعة من بذور قرع العسل فى الخلاط أو محضر الطعام.املأ إناء بالماء المغلى ثم أضف إليه البذور المطحونة.اشرب نصف لتر من شاى بذور البطيخ أو قرع العسل يومياً لمدة 10 أيام.

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