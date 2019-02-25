شكرا لقرائتكم خبر عن احذر منتجات تبييض الأسنان.. ضررها أكبر بكثير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - حذّر الأطباء من التأثير السلبي لمنتجات التبييض التي تباع في المتاجر على صحة الأسنان، حيث يمكن أن تضعف مينا السن وتزيد من الحساسية.

وكشفت الدراسة التي أجراها خبراء في طب الأسنان، بكلية الطب في جامعة مانشستر من مخاطر استخدام المنتجات التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية، حيث تنص القواعد الأوروبية على أن منتجات تبييض الأسنان الحاوية على بيروكسيد الهدروجين لا يمكن وصفها إلا من قبل ممارسي طب الأسنان المؤهلين.

وعلى الرغم من ذلك، تباع العديد من المنتجات الحاوية على كلورات الصوديوم أو كربونات بيروكسيد الصوديوم في المتاجر، دون الحاجة إلى وصفة طبية، وهذه المنتجات هي التي تحذر منها الدراسة الجديدة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وقال فريق الأبحاث الذي نشر نتائج الدراسة في مجلة طب الأسنان البريطانية، إن منتجات التبييض المرخصة آمنة وأجريت عليها الكثير من الأبحاث، في حين أن المنتجات التي تباع في الأسواق لا يوجد أي دليل على أنها استعمالها آمن على الأسنان.

واختبر الباحثون 5 أنواع من منتجات التبييض المتوفرة في المتاجر، وأظهرت النتائج أنها تضع من صلابة الأسنان، وتتلف السطح الخارجي لها بشكل ملحوظ.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور جوزيف كرينوال “ليست كل منتجات التبييض متماثلة وليست جميعها آمنة، ويجب توخي الحذر عندا اختيار مواد التبييض المناسبة. ومع عدم توفر بيانات دقيقة بالمواد الداخلة في تركيب هذه المنتجات، يمكن أن تشكل خطراً على صحة أسنان مستخدميها”.