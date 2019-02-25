شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الاكتئاب وابرز اسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التعرض المستمر للضغط النفسى والتوتر قد نصاب بحالة شديدة من الاكتئاب وهو عبارة عن اضطراب مزاجى يسبب الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام ويؤثر ذلك على التفكير والسلوك والحياة عمومًا، ووفقًا لما ذكره موقع webmd فإن أعراض الاكتئاب هى

أعراض الاكتئاب



اكتئاب

1:الشعور الدائم بالحزن والبكاء والوحدة.

2:نوبات شديدة من الغضب والعصبية والإحباط.

3:عدم القدرة على التواصل مع الآخرين وفقدان الاهتمام بالمتعة والمشاركة فى الأنشطة الاجتماعية.

4:اضطرابات شديدة فى النوم والشعور الدائم بالأرق والتعب.

5:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

6:فقدان الشهية والوزن وعدم الرغبة فى تناول الطعام.

7:القلق والتوتر المستمر والخوف من أبسط الاشياء.

8:الشعور بالذنب وانعدام الرغبة فى أى شىء فى الحياة.

9:صعوبة فى التركيز والشعور بالصداع المستمر.

10:مشاكل جسدية متكررة مثل ألم البطن، الغثيان، الصداع ، ألم الظهر.

Advertisements

11:أفكار متكررة ومستمرة عن الموت والانتحار.

لا يوجد سبب محدد للإصابة بالاكتئاب ولكن هناك عوامل عديدة منها



الاكتئاب

أسباب الاصابة بالاكتئاب

1: وجود خلل فى كيمياء المخ، قد تسبب الاكتئاب والتوتر.

2: التعرض المستمر للضغط النفسى والقلق يسببان الاكتئاب.

3:قد يكون الاكتئاب وراثة أى إصابة أحد أفراد الأسرة بالاكتئاب على مدار سنوات.

4:التعرض لصدمة عاطفية أو فقدان شخص عزيز عليك قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

5:تلعب الهرمونات دورًا مهمًا فى الاصابة بالاكتئاب وذلك عن طريق التغيرات الهرمونية فى الجسم أثناء الحمل والرضاعة ومشاكل الغدة الدرقية وانقطاع الطمث.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]