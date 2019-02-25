اسباب قلة النوم الكحوليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلة النوم من الأشياء التى يصاب بها الكثيرون، ولها العديد من الأعراض والأسباب التي يجب التعرف عليها لتجنب حدوث أي مشاكل ومضاعفات صحية محتملة، فقلة النوم تؤثر بشكل سلبى على الجسم، وهذا السبب وراء تقديم النصائح بضرورة النوم لفترة لا تقل عن 8 ساعات يوميًا، لشعور الجسم بالراحة والاطمئنان، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بقلة النوم، وذلك وفقًا لموقع "cosmopolitan".

اسباب قلة النوم

أوضح التقرير، أن الاكتئاب من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بقلة النوم، وهذا من الأمور التي تعرض حياتك للكثير من الخطر، فعند المرور بالاكتئاب ينقلب حياة الشخص من إيجابي لسلبي، وأيضًا يقلل من رغبته في النوم، أو بممارسة حياته بشكل طبيعي، ولذا يعد الشعور أو المرور بالضغط النفسي الذي يصاحبه الاكتئاب من أبرز الأسباب المؤدية لعدم النوم.

تغير نظام حياتك اليومية، أي تناول بعض الأطعمة غير الصحية، والمليئة بالدهون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بقلة النوم، ونجد أيضًا أن الإسراف في تناول الكحوليات والتدخين والإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، جميعهم يتسببون في الإصابة بقلة النوم، وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ويتسبب في الإصابة بالأرق الغير موضح سببه، هذا ما أشار إليه التقرير.

الإصابة بالخبطة في الساعة البيولوجية للشخص، من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بقلة النوم، ولذا عليك تنظيم وقت النوم وتحديده تجنبًا لحدوث أي مشاكل فيه، وهذا ما أكده التقرير.

اضرار قلة النوم

وهناك العديد من الأضرار الناتجة عن قلة النوم، أشار اليها التقرير، ومنها، كثرة الفرص للإصابة بالأمراض المزمنة، كالقلب والسكر والضغط والسمنة والسكتة الدماغية، وأيضًا الإصابة بارتفاع في نسبة ضغط الدم، وعلي المدى البعيد لقلة النوم، قد يزيد من الإصابة بمشاكل في الكلي، وأيضًا ضعف عام في الجهاز المناعي للجسم.

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وأخيرًا نصح التقرير، بضرورة تنظيم عدد ساعات النوم، والحصول علي قسط يومي لا يتعدى الـ 8 ساعات يوميًا، لشعور الجسم بالاسترخاء، ولتجنب الإصابة بأي مضاعفات.

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