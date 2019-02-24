باسم سمير يؤكد ضرورة التوعية المجتمعية بصحة الفم والأسنان

أكد الدكتور باسم سمير أخصائى زراعة وتجميل الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، على ضرورة التوعية المجتمعية بصحة الفم والأسنان، مشيرا إلى أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان من خلال إقامة حملات توعوية للمواطنين بمختلف المحافظات.

وشدد الدكتور باسم سمير، على ضرورة قيام البرامج الطبية المختلفة ووسائل الإعلام، بتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بصحة الفم والأسنان، ويجب أن تقوم بدورها وتعرف الجمهور بأكثر الأمراض انتشاراً وطرق الوقاية منها، فضلا عن دعم السلوكيات الصحية في المسلسلات والأفلام، للمساعدة في الوقاية من أمراض الفم والأسنان.

ودعا سمير، أطباء الأسنان بإقامة ندوات توعوية داخل المستشفيات والعيادات الخاصة بهم، خدمة للمجتمع وتوعيته في مجال صحة الفم والأسنان.

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