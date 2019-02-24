شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. التدخين الشديد يسبب ضعف الرؤية وعمى الألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن التدخين الشديد قد يضر فى الواقع بالألوان ورؤية التباين.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حلل الباحثون بيانات 71 شخصًا أصحاءً يدخنون أقل من 15 سيجارة يوميًا و63 شخصًا يدخنون أكثر من 20 سيجارة في اليوم، وكان عمر المشاركين بين 25 و45 سنة وكان لديهم رؤية طبيعية.

ووجد الباحثون أن المدخنين المفرطين أظهروا تغيرات مهمة في الرؤية خاصة الألوان مثل الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر، كما واجهوا صعوبة أكبر في التمييز بين التباينات والألوان أكثر من غير المدخنين.

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وقال مؤلف الدراسة "ستيفن سيلفرستين"، مدير البحوث في جامعة روتجرز للصحة السلوكية: "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن الاستخدام المفرط للسجائر، أو التعرض المزمن لمركباتها يؤثر على التمييز البصري، والعجز الكلي في المعالجة البصرية".

وأضاف "سيلفرستين": "يتألف دخان السجائر من العديد من المركبات الضارة بالصحة، وقد ارتبطت بانخفاض في سماكة الطبقات في الدماغ مثل منطقة الدماغ التي تعالج الرؤية".