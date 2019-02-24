شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. العضلة العاصرة الشرجية تتحكم فى اخراج الفضلات من الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

العضلة العاصرة الشرجية هى عبارة عن مجموعة من العضلات تقع فى نهاية المستقيم تحيط بالشرج وتتحكم فى إطلاق البراز، وبالتالي الحفاظ على الاستمرارية.



عضلة

تحتوى تلك المنطقة وفقا لتقرير موقع" howstuffworks" على نوعين: واحدة داخلية وأخرى خارجية.

تساعد العضلة الخارجية على الحفاظ على الاستمرارية والحفاظ على البراز في المستقيم، وإذا كان هناك فقدان فى السيطرة على العضلات فى العضلة العاصرة، قد يحدث سلس البول.

العضلة الداخلية لا تخضع للسيطرة الطوعية بل يتم التحكم فيها عن طريق الجهاز العصبي اللاإرادي، وتعمل العضلات الداخلية والخارجية معًا لإزالة البراز من الجسم عن طريق حركة الأمعاء.



أمراض قد تصيب العضلة الشرجية

عاصرة أمراض قد تصيب العضلة الشرجية هناك العديد من الأمراض والظروف التي يمكن أن تؤثر على العضلة العاصرة الشرجية.

تضيق الشرج: هو حالة غير شائعة ولكنه يمكن أن يكون مرتبطًا بمرض التهاب الأمعاء ، ومرض كرون أكثر من مرض التهاب القولون التقرحي، في تضيق الشرج ، تصبح العضلة العاصرة الشرجية ضيقة إلى درجة يصعب معها حركة الأمعاءوقد يحدث ألم ونزيف، تكون تلك الحالة شائعة بعد الجراحة (خاصة إزالة البواسير).

مرض كرون الشرجي: لأن مرض كرون يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي من الفم إلى الشرج ، فإنه يمكن أن يؤثر أيضا على العضلة العاصرة الشرجية، وقد يصاب الأشخاص المصابون بمرض كرون بمرض في العضلة العاصرة الشرجية ، وقد يشمل ذلك:

الخراجات.

شقوق وتمزق في قناة الشرج .

الناسور هو قناة غير طبيعية بين جزئين من الجسم ، مثل فتحة الشرج والجلد.

تورم فى العضلة العاصرة الشرجية.

البواسير : هى مشكلة خاصة للنساء الحوامل ، والناس المصابون بالتهاب الأمعاء ، وأي شخص يعاني من الإمساك المزمن أو الإسهال ، والناس فوق سن ال50.