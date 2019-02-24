شكرا لقرائتكم خبر عن متقلقش.. بعد التعرض للبنج الكلى علامات هتظهر عليك "الرعشة وجفاف الفم" أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يفضل البعض نوع التخدير الكلى عن النصفى بسبب الخوف من رؤية غرفة العلميات أثناء إجراء الجراحة، ولكن قبل أن تتخذ القرار تعرف أيضًا على مضاعفات قد ترتبط بالبنج الكلى.

وعلى الرغم اختلاف المشاكل التى تصاحب البنج الكلى وفقًا لتقرير موقع "verywellhealth" من صغيرة إلى كبيرة قد تكون مهددة للحياة، إلا أن المشاكل الشديدة غير شائعة، وسوف يعانى المريض الأيام التالية من مشاكل طفيفة، وتختلف الآثار الجانبية للتخدير الكلى حسب نوع التخدير الذى يتلقاه وطول فترة الجراحة ونوعها.

اثار جانبية للتخدير الكلى

ما هو التخدير العام

يستخدم هذا النوع من التخدير خلال العمليات الجراحية في المستشفى، ويكون المريض غير مدرك تمامًا لما يحيط به ولا يعاني من الألم كما هو فى حالة أعمق بكثير من النوم.

يتطلب التخدير العام أن يكون المريض مصحوبًا بأنبوب التنفس بحيث يمكن وضعه على جهاز التنفس الصناعي أثناء الجراحة، بسبب أن الأدوية العامة للتخدير لا تجعل المريض فقط فاقد الوعى وغير قادر على الشعور بألم الجراحة، ولكنه يشل عضلات الجسم بما في ذلك العضلات التي تجعل الرئتين تعملان.

ولكن ليست مخاطر التخدير العام هى الوحيدة التى يجب وضعها فى الاعتبار، هناك أيضًا مخاطر الجراحة نفسها، فمثلاً المريض الذي يخضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية يكون لديه عوامل خطر مرتبطة بالعدوى الموجودة فإذا حدث انفجار لها ومن المحتمل أن تنتشر في البطن أثناء الجراحة.



التخدير الكلى

مضاعفات مرتبطة بالتخدير العام

1- الغثيان والقىء:

أكثر المضاعفات شيوعًا بعد التخدير العام هو الشعور بالغثيان والقيء، على الرغم من ذلك تتوافر أدوية متعددة للمرضى الذين يعانون من هذه المشكلة.

2- التهاب الحلق أو بحة في الصوت:

بعد وضع أنبوب التنفس يمكن توقع حدوث التهاب فى الحلق بحة فى الصوت، خاصة إذا كانت الجراحة طويلة، يمكن لأدوية تخفيف ألم الحلق أن تكون مناسبة في الأيام التالية للجراحة مباشرة.



الغثيان والقئ

3- جفاف الفم:

تزداد بصورة كبيرة إذا كان المريض ممنوع من تناول الطعام والشراب بعد الجراحة، أيضًا يحدث بسبب أن الفم يكون مفتوح جزئيًا أثناء الجراحة بسبب أنبوب التنفس.



جفاف الفم

4- الرعشة و القشعريرة:

هو رد فعل شائع للأدوية التي تُعطَى أثناء الجراحة وعادةً ما يختفي عندما انتهاء تأثير الدواء، كما يمكن أن يحدث بسبب انخفاض صغير في درجة حرارة الجسم أثناء الجراحة، وهي مشكلة يمكن حلها بسهولة عن طريق الحصول على المزيد من التدفئة الإضافية.

5- ألم فى العضلات:

من المعروف أن أحد الأدوية المستخدمة عادة مع التخدير العام تسبب ألم فى العضلات، خاصة ألم الظهر، بسبب عدم القدرة على تغيير الوضع أثناء فترة الجراحة.



الم العضلات

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