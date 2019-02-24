شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو السن المناسب لاختبار هشاشة العظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام هو تهديد كبير لصحة كثير من النساء، خاصة بعد انقطاع الطمث، لكن يمكن أن تبدأ ضعف وهشاشة العظام فى بداية الحياة.

ووفقًا للموقع الطبى “HealthDayNews”، فهناك أكثر من 33 مليون أمريكي فوق سن الخمسين يعانون من ضعف العظام، رجال ونساء ، في حين أن 10 ملايين مصابون بهشاشة العظام.

ومع ذلك، أشار فريق من الباحثون فى جامعة واشنطن إلى أنه لا يُنصح بإجراء فحص“DEXA” ، وهو اختبار الأشعة السينية الذي يقيس كثافة العظام، حتى عمر 65 عامًا، ولكن هناك نسبة من الأشخاص يحتاجون إلى الاختبار وذلك وفقًا لمستوى العظام على الكسر بعد سن 45، أو حدوث انحناء فى الظهر، أو حدوث آلام الظهر المفاجئة غير المبررة.

وقال الباحثون إن العوامل التى يمكن أن تزيد من خطر الكسر تشمل:

النساء الرقيقات جدًا معرضات لخطر أكبر.

عدم الحصول على ما يكفى من التمارين الرياضية، والتدخين، وشرب الكحول، والتاريخ العائلي لهشاشة العظام.

الإصابة بمرض أو تناول أدوية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وللحصول على صحة أفضل للعظام، أكد الباحثون اتباع النظام الغذائي الذى يحتوي على مصادر جيدة من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وحصول على ما يكفي من فيتامين د من خلال أشعة الشمس أو مكمل، وأنك تحصل على تمارين رياضية منتظمة.

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