دلع جسمك بالحرنكش.. هيحميك من نزلات البرد

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-من أفضل الأطعمة التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي للجسم، والحد من الإصابة بالأمراض المحتمل حدوثها كنزلات البرد، وذلك يرجع لاحتوائها علي مضادات الأكسدة التي تساهم في ذلك.
-تنشيط الذاكرة، وتجديد خلايا المخ، وهذا يساهم بشكل كبير في التفوق الدراسي، ولذا فهو من الأطعمة المهمة خلال مرحلة الدراسة.
-يحد من الإصابة بمرض السرطان.
-يحافظ علي صحة العين، ويحد من الإصابة بقصر أو طول النظر.
-يساعد علي التخلص من الوزن الزائد، وذلك يرجع إلي إحتوائه علي نسبة عالية من الألياف التي تخلصك من الوزن الزائد، وتزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة.
-من الأطعمة الجيدة في الحفاظ علي نسبة السكر بالدم، وتحد من ارتفاعه بشكل كبير.
-يحمي الكبد من الإصابة بالتليف.
-يحافظ علي صحة الكلي ويحد من تعرضها بأي أضرار.
-يساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من ارتفاعه نتيجة لاحتوائه علي نسبة عالية من البوتاسيوم.
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