ما هي منشطات التبويض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 01:53 مساءً - أصبح المتعارف عليه هذه الأيام وفي حال تأخر الحمل عند السيدات الحديثات الزواج هو لجوءهن إلى استخدام منشطات التبويض، وفي معظم الأحيان تحصل عليها دون وصفة طبية، فما هي محاذير استخدامها؟ والغرض الأساسي منها؟، عن ذلك يحدثنا الدكتور عبد الله سعيد غنام، اختصاصي، النساء والولادة كالآتي:

منشطات التبويض تستخدم في حال ثبوت ضعف التبويض عند المرأة.

هي عبارة عن أدوية هرمونية في صورة حبوب أو حقن تحقن في العضل.

لا يمكن أن تأخذ المرأة الحقن أو الأدوية دون إجراء فحص سريري والتصوير بالتلفزيونية.

يجب إجراء اختبارات الدم لقياس مجموعة من الهرمونات المختصة بالحمل.

تعمل على زيادة عدد البويضات المنتجة ولذلك يصبح من المحتمل حدوث الحمل بالتوائم.

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عندما يبدأ الطبيب في وصف منشطات التبويض فيجب أن يكون مع متابعة التصوير بالأشعة الصوتية بدءًا من اليوم التاسع للدورة ثم كل يومين لمتابعة نمو البويضات، وبعد وصولها لحجم معين يتوقف الطبيب عن الحقن ويتم استخدام ابر التفجير لتخرج البويضة من جرابها وتستعد للتلقيح.

من مساوئ استخدام المنشطات حدوث القيء والغثيان.

حدوث زيادة الوزن مما يعطي نتائج عكسية.

حدوث ضيق في التنفس في حال استخدامها لمدة طويلة.