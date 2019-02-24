علامات تظهر على طفلك الصغير.. احذريها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 01:53 مساءً - حذّر الدكتور مختار فتحي، اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، الأم من بعض الأعراض التي تظهر على الطفل منذ اللحظات الأولى من عمره، والتي على الأم ألا تتجاهلها، والتوجه للطبيب فورًا، وهي:

1- عدم الحركة والنوم باستمرار والخمول:

هناك الكثير من الأطفال مهما، اجتهدت الأم في إفاقتهم لا يتحركون، ويظهر لديهم خمول بنسبة كبيرة، وهذه العلامة أولى علامات الخطر.

2- الكحة والإسهال باستمرار:

هناك بعض الأطفال يولدون ولديهم كحة باستمرار، أو إسهال، ولون الطفل نفسه باهت، فهذا يدل على خطر بإصابة الطفل بمرض ما.

3- عدم تقبل الطفل للرضاعة فترة طويلة:

بعض الأطفال لا يقبلون على الرضاعة، ويمكن أن يظلوا لمدة 10 ساعات من دون رضاعة.

4- عدم تبول الطفل لمدة 24 ساعة:

أحيانًا يولد بعض الأطفال ولديهم انسداد في العضو التناسلي، وعلى الطبيب إجراء العملية فور اكتشاف هذا؛ لعدم تعرض حياة الطفل للخطر.

5- عدم تبرز الطفل لمدة 48 ساعة:

أحيانًا يولد الكثير من الأطفال ولديهم عيب وراثي؛ وهو انسداد في فتحة الشرج، وعلى الأم الملاحظة الجيدة لذلك، والتوجه للطبيب فورًا؛ لإجراء الطفل العملية في الحال لإنقاذ حياته.

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6- درجة حرارة الطفل أعلى من 38 أو أقل من 36 ونصف:

على الأم قياس درجة حرارة الطفل، وعندما تلاحظ أن درجة الحرارة أعلى من 38 درجة، أو أقل من 36 ونصف تتوجه للطبيب.

7- معدل التنفس أعلى من 60:

على الأم العلم بأن تنفس الأطفال يختلف عن الكبار، فمن الممكن أن يصبح تنفس الطفل سريعًا، ثم ينخفض، لذلك يمكن قياس النفس لمدة دقيقة، فإذا لاحظت الأم أن عدد مرات التنفس أعلى من 60، فعليها التوجه للطبيب.

8- صعوبة التنفس:

عند ملاحظة صعوبة في تنفس الطفل مع حركة الأنف والضلوع، فهذا يمثل عامل خطورة.

9- استمرار الطفل في البكاء:

هناك بعض الأطفال يظلون يبكون لفترات طويلة، مهما اجتهدت الأمهات في إرضاعهم، وتغيير الحفاضة لهم، هنا عليك تحديد المشكلة وعلاجها.

10- علامات الاصفرار على العين والجلد:

لاحظي الصفراء على الطفل سريعًا، بمجرد ظهورها على العين أو الجلد، لا تنتظري لكي تتأكدي من هذا اللون، وعليك التوجه إلى الطبيب.