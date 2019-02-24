انت الان تتابع موضوع السعرات الحرارية في التمر وفوائده الصحية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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التمور من أكثر أنواع الفواكه المحملة بالفيتامينات و المعادن الحيوية ، إنها توفر لك دفعة فورية من الطاقة و تلبي لك ما تحتاجه من سعرات حرارية ، هذا فضلا عن احتوائها على العديد من المعادن المختلفة و العناصر المميزة.

السعرات الحرارية و العناصر في التمر

– عدد السعرات الحرارية في 100 جرام من التمر 282 سعر حراري كما أن نفس النسبة تحتوي على عدد من المغذيات على النحو التالي:

– الطاقة 282 سعر حراري.

– بروتين 2.45 غرام.

– الكربوهيدرات 75.03 غرام.

– سكر 63.35 غرام.

– من الدهون 0.39 غرام.

– الدهون المشبعة 0.032 غرام.

– الأحادية غير المشبعة الدهون 0.036 غرام.

– المتعددة غير المشبعة الدهون 0.019 غرام.

– الكولسترول 0 ملغ.

– ألياف 8 غرام.

– الصوديوم 2 ملغ.

– بوتاسيوم 656 ملغ.

فوائد التمر

يساعد في تخفيف الإمساك

التمر مليئ بالألياف القابلة للذوبان ، و التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ، كما ان التمر يحظى بشعبية كبيرة مثل المسهل الطبيعي بسبب هذه الخاصية.

التمر يخفض الكولسترول

الألياف الغذائية الموجودة في التمور تمنع امتصاص الكولسترول LDL ” الكوليسترول السئ” في المعدة ، و بالتالي يخفضه في الدم.

يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

نظرا لخصائصه المسهلة ، فإن التمور تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق الارتباط بالقولون و حماية بطانة القولون ، التي تتعرض لخطر الإصابة بالسرطان بسبب المواد الكيميائية.

له خواص مضادة للأكسدة

تحتوي التمر على مادة تعرف باسم التانينات ، و التي لها خصائص مضادة للالتهاب و مضادة للعدوى و مضاد للنزيف ، فهم مضادات الأكسدة أفضل.

يعزز الرؤية

غني بفيتامين أ ، حيث توفر التمور تغذية وافرة لمساعدة صحة العينين مما يعزز الرؤية ، و من المعروف أيضا أنه يفيد صحة الجلد و الرئتين.

الوقاية من السرطان

يساعد التمر أيضا في الوقاية من مخاطر أنواع أخرى من السرطان ، التمور غنية ببعض المواد منها ß-carotene ، lutein ، و zea-xanthin ، هذه المواد المضادة للتأكسد تحمي خلايا الجسم من الآثار الضارة للجذور الحرة ، وبالتالي حماية الجسم ضد سرطان القولون و البروستاتا و الثدي و الرِّئَة و البنكرياس.

يعطي دفعة الطاقة الفورية

التمر يتكون من السكريات البسيطة التي يمكن هضمها بسهولة من الجسم ، و بالتالي توفير دفعة فورية من الطاقة.

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يزيد من قدرة الدم على حمل الأكسجين

الحديد هو أحد المكونات الرئيسية للتمور ، فهو يثري دمك بمزيد من الحديد مما يساعد على حمل المزيد من الأوكسجين.

ينظم ضغط الدم و صحة القلب

كونه غني بالبوتاسيوم ، يساعد التمر في تنظيم ضغط الدم لدينا و تساعد على استقرار معدل ضربات القلب ، و بالتالي الحماية ضد أمراض القلب و الشرايين المختلفة.

يقوي العظام و الأسنان

الكالسيوم و المنغنيز و المغنيسيوم و النحاس موجودة بكثرة في التمر و أنها تساعد في بناء قوة العظام عن طريق ضمان امتصاص السليم لهذه المعادن لتشكيل العظام و الأسنان، و تخثر الدم و تقلص العضلات.

تزيد من معدل الأيض

التمور تحتوي أيضا على مجموعة B-معقدة من الفيتامينات وكذلك فيتامين K ، كما أنه يحتوي البيريدوكسين (فيتامين B-6) والنياسين وحمض البانتوثنيك، وفيتامين بي. كل هذه الفيتامينات والمعادن تساعد الجسم على إجراء تفاعلات التمثيل الغذائي ، وبالتالي زيادة معدل الأيض في الجسم.

يحسن نشاط الدماغ

كمية B6 في التمر تساهم في تصنيع مختلف الناقلات العصبية التي تساعد في تحسين نشاط الدماغ.

يخفف التوتر و القلق

يساعد التمور في تخفيف التوتر و القلق عن طريق إنتاج تأثيرات مهدئة في الدماغ.

السيطرة على نسبة السكر في الدم

التمور لديها القدرة على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم ، بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم و الألياف و المواد المضادة للاكسدة ، و هكذا فإن تناولها قد يفيد إدارة مرض السكري ، كما أنها جيدة جدا للتحلية كنوع من المحليات الطبيعية و ذلك لمن هم راغين انقاص الوزن .

من السهل إضافة إلى النظام الغذائي الخاص بك

– التمر هي متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة لذيذة ، و غالبًا ما يتم إقرانها بالأطعمة الأخرى ، مثل اللوز أو زبدة الجوز أو الجبن الطري.

– التمور أيضًا لزجة جدًا ، مما يجعلها مفيدة كمواد رابطة في المخبوزات ، مثل الكرواسونات و الفطائر ، و يمكنك أيضا الجمع بين التمر مع المكسرات والبذور لعمل قضبان خفيفة صحية أو كرات الطاقة ، كما هو الحال في هذه الوصفة.

– ما هو أكثر من ذلك ، يمكنك استخدام التمور لتحلية الصلصات ، مثل صلصة السلطة والمخللات ، أو مزجها في العصائر ودقيق الشوفان.

– من المهم أن نلاحظ أن التمور عالية في السعرات الحرارية وطعمها الحلو يجعلها سهلة الإفراط في تناول الطعام. لهذا السبب ، يتم استهلاكها بشكل أفضل في الاعتدال.