السعرات الحرارية في التمر وفوائده الصحية

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التمور من أكثر أنواع الفواكه المحملة بالفيتامينات و المعادن الحيوية ، إنها توفر لك دفعة فورية من الطاقة و تلبي لك ما تحتاجه من سعرات حرارية ، هذا فضلا عن احتوائها على العديد من المعادن المختلفة و العناصر المميزة.
السعرات الحرارية و العناصر في التمر
– عدد السعرات الحرارية في 100 جرام من التمر 282 سعر حراري كما أن نفس النسبة تحتوي على عدد من المغذيات على النحو التالي:
– الطاقة 282 سعر حراري.
– بروتين 2.45 غرام.
– الكربوهيدرات 75.03 غرام.
– سكر 63.35 غرام.
– من الدهون 0.39 غرام.
– الدهون المشبعة 0.032 غرام.
– الأحادية غير المشبعة الدهون 0.036 غرام.
– المتعددة غير المشبعة الدهون 0.019 غرام.
– الكولسترول 0 ملغ.
– ألياف 8 غرام.
– الصوديوم 2 ملغ.
– بوتاسيوم 656 ملغ.
فوائد التمر
يساعد في تخفيف الإمساك
التمر مليئ بالألياف القابلة للذوبان ، و التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ، كما ان التمر يحظى بشعبية كبيرة مثل المسهل الطبيعي بسبب هذه الخاصية.
التمر يخفض الكولسترول
الألياف الغذائية الموجودة في التمور تمنع امتصاص الكولسترول LDL ” الكوليسترول السئ” في المعدة ، و بالتالي يخفضه في الدم.
يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون
نظرا لخصائصه المسهلة ، فإن التمور تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق الارتباط بالقولون و حماية بطانة القولون ، التي تتعرض لخطر الإصابة بالسرطان بسبب المواد الكيميائية.
له خواص مضادة للأكسدة
تحتوي التمر على مادة تعرف باسم التانينات ، و التي لها خصائص مضادة للالتهاب و مضادة للعدوى و مضاد للنزيف ، فهم مضادات الأكسدة أفضل.
يعزز الرؤية
غني بفيتامين أ ، حيث توفر التمور تغذية وافرة لمساعدة صحة العينين مما يعزز الرؤية ، و من المعروف أيضا أنه يفيد صحة الجلد و الرئتين.
الوقاية من السرطان
يساعد التمر أيضا في الوقاية من مخاطر أنواع أخرى من السرطان ، التمور غنية ببعض المواد منها ß-carotene ، lutein ، و zea-xanthin ، هذه المواد المضادة للتأكسد تحمي خلايا الجسم من الآثار الضارة للجذور الحرة ، وبالتالي حماية الجسم ضد سرطان القولون و البروستاتا و الثدي و الرِّئَة و البنكرياس.
يعطي دفعة الطاقة الفورية
التمر يتكون من السكريات البسيطة التي يمكن هضمها بسهولة من الجسم ، و بالتالي توفير دفعة فورية من الطاقة.
يزيد من قدرة الدم على حمل الأكسجين
الحديد هو أحد المكونات الرئيسية للتمور ، فهو يثري دمك بمزيد من الحديد مما يساعد على حمل المزيد من الأوكسجين.
ينظم ضغط الدم و صحة القلب
كونه غني بالبوتاسيوم ، يساعد التمر في تنظيم ضغط الدم لدينا و تساعد على استقرار معدل ضربات القلب ، و بالتالي الحماية ضد أمراض القلب و الشرايين المختلفة.
يقوي العظام و الأسنان
الكالسيوم و المنغنيز و المغنيسيوم و النحاس موجودة بكثرة في التمر و أنها تساعد في بناء قوة العظام عن طريق ضمان امتصاص السليم لهذه المعادن لتشكيل العظام و الأسنان، و تخثر الدم و تقلص العضلات.
تزيد من معدل الأيض
التمور تحتوي أيضا على مجموعة B-معقدة من الفيتامينات وكذلك فيتامين K ، كما أنه يحتوي البيريدوكسين (فيتامين B-6) والنياسين وحمض البانتوثنيك، وفيتامين بي. كل هذه الفيتامينات والمعادن تساعد الجسم على إجراء تفاعلات التمثيل الغذائي ، وبالتالي زيادة معدل الأيض في الجسم.
يحسن نشاط الدماغ
كمية B6 في التمر تساهم في تصنيع مختلف الناقلات العصبية التي تساعد في تحسين نشاط الدماغ.
يخفف التوتر و القلق
يساعد التمور في تخفيف التوتر و القلق عن طريق إنتاج تأثيرات مهدئة في الدماغ.
السيطرة على نسبة السكر في الدم
التمور لديها القدرة على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم ، بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم و الألياف و المواد المضادة للاكسدة ، و هكذا فإن تناولها قد يفيد إدارة مرض السكري ، كما أنها جيدة جدا للتحلية كنوع من المحليات الطبيعية و ذلك لمن هم راغين انقاص الوزن .
من السهل إضافة إلى النظام الغذائي الخاص بك
– التمر هي متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن تقديمه كوجبة خفيفة لذيذة ، و غالبًا ما يتم إقرانها بالأطعمة الأخرى ، مثل اللوز أو زبدة الجوز أو الجبن الطري.
– التمور أيضًا لزجة جدًا ، مما يجعلها مفيدة كمواد رابطة في المخبوزات ، مثل الكرواسونات و الفطائر ، و يمكنك أيضا الجمع بين التمر مع المكسرات والبذور لعمل قضبان خفيفة صحية أو كرات الطاقة ، كما هو الحال في هذه الوصفة.
– ما هو أكثر من ذلك ، يمكنك استخدام التمور لتحلية الصلصات ، مثل صلصة السلطة والمخللات ، أو مزجها في العصائر ودقيق الشوفان.
– من المهم أن نلاحظ أن التمور عالية في السعرات الحرارية وطعمها الحلو يجعلها سهلة الإفراط في تناول الطعام. لهذا السبب ، يتم استهلاكها بشكل أفضل في الاعتدال.
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