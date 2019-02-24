شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات الإصابة بحساسية الفول السوداني في ازدياد والان مع التفاصيل

أظهرت دراسة جديدة حديثة أجراها فريق بحثي من مستشفى ولاية كولورادو الأمريكية للأطفال أن "العلاج بالتعرض" يمكن أن يكون حلاً لمساعدة بعض الأطفال في التعافي من مرض حساسية الفول السوداني، وفقا للعين الإخبارية.

وشملت الدراسة التي نشرتها دورية "JAMA Network Open"، وموّلتها شركة "DBV Technologies" للتكنولوجيا الحيوية، 356 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاماً من 5 بلدان، تم منح بعضهم لاصقة طبية لإطلاق كميات صغيرة جداً من بروتين الفول السوداني "250 ميكروجراما".

وتناول المبحوثون بعد ذلك جرعات من الفول السوداني بشكل تدريجي، وكانت محددة بحيث لا تسبب حساسية "نحو من 1 ملليجرام حتى 300 ملليجرام"، وكانت النتيجة أن نحو ثلث الأطفال الذين وضعوا اللاصقة (35.3%) قد تحسنت حالتهم، ولم تكن مفيدة لثلثي الأطفال الذين استخدموها.

وقالت الدكتورة بونيتا بوندا، اختصاصية الحساسية والمناعة في نورث ويل هيلث، التي لم تشارك في الدراسة، إن النتائج تشير إلى أن اللاصقة يمكن أن تكون فعالة في علاج حساسية الفول السوداني، رغم أن معدل الاستجابة لم يكن قويا كما كان متوقعا من قبل.

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وأضافت في تقرير نشرته دورية "JAMA Network": "مخاطر تفاعلات الحساسية المفاجئة التي قد ترتفع مع إعطاء الأدوية لعلاج هذه الحالة عن طريق الفم تجعل من العلاج بالتعرض خيارا مهما للعلاج المستقبلي لهذه الحالة، ولكن مع مزيد من الأبحاث لتوضيح تفاصيل الجرعات ومعدلات الاستجابة المتوقعة".

من جانبه، قال نائب رئيس تحرير الدورية الدكتور جودي زيليكي، في مقال افتتاحي مصاحب للدراسة، إن المزايا النظرية لهذه الطريقة "العلاج بالتعرض" تشمل سهولة الاستخدام وخطرا أقل لتفاعلات الحساسية المفاجئة.

وأوضح أن النتائج التي تم التوصل إليها ليس من السهل تفسيرها، مضيفاً أنه بغض النظر عن الحجج المستندة إلى الإحصائيات حول أهمية النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الأطباء سيتعين عليهم أن يحددوا مع المرضى ما إذا كانت استجابة 35.3% مع اللاصقة جديرة بالاهتمام أم لا.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن معدلات الإصابة بحساسية الفول السوداني زادت من واحد بين 250 طفلاً إلى واحد بين كل 70 بين عامي 1997 و2008.