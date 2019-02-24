شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل»: براءة اختراع لفتح باب السيارة ببصمة الوجه‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت شركة «أبل» براءة اختراع جديدة لنظام للتعرف على الوجه، حيث حصلت الشركة على «حقوق نظام يتيح لسيارتك التعرف عليك ما إن تقترب منها»، وبهذا تفتح السيارات أقفال أبوابها عندما يقترب منها مستخدم مسجَّل. وقد تضبط الوضعيات المفضلة أيضاً لكل مستخدم من ناحية المرايا ومقعد السائق.

لم تصل هذه التقنية إلى السيارات الذكية بعد، وعلى الرغم من أن براءة الاختراع نُشرت مبكراً من هذا الأسبوع، فإن الشركة حصلت عليها في أوائل عام 2017، وذلك وفقًا لموقع «إنجادجيت».