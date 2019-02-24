بريطانية تتصل بالشرطة لتبلغ عن "كوكايين مغشوش"

فوجئت الشرطة البريطانية بمكالمة هاتفية "غريبة"، اشتكت فيها امرأة من أن تاجر مخدرات باع لها كمية من الكوكايين "المغشوش".

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ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، اتصلت امرأة بشرطة مدينة كريغافون في أيرلندا الشمالية، لتبلغهم بأن تاجر مخدرات باع لها كمية من السكر، عوضا عن مخدر "الكوكايين" الذي طلبته منه، وأكدت = أنها دفعت 200 جنيه إسترليني مقابل الحصول على الكوكايين، لكنها تفاجأت لاحقا بأنها حصلت على جرعة من السكر البني.

وفي منشور ساخر، قالت الشرطة على حسابها بموقع "فيسبوك": لقد قلنا هذا الأمر مرارا، تجار المخدرات لا يبالون بأي شيء سوى جيوبهم. تاجر مخدرات غير نزيه. ماذا حل بهذا العالم".

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وجذب المنشور الساخر للشرطة تعليقات عديدة، منها من علق قائلا "لا شيء يعلو على النشوة من السكر".

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