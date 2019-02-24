شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : تناول الوجبات السريعة يزيد خطر الاضطرابات النفسية والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت دراسة من أن تناول الوجبات السريعة يزيد من خطر الاضطرابات النفسية، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب، ونصحت بضرورة الالتزام بتناول الطعام الصحي في إطار نظام غذائى صحي متوازن.

ووفقا لدراسة - أجريت في كلية الطب جامعة (نيويورك)، ونشرت في المجلة الدولية للأغذية والعلوم" - لا يعد الطعام غير المرغوب فيه ضارا فقط بالصحة بل لعملية "الأيض" أيضا ويزيد من مخاطر المشكلات النفسية مثل الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب، بغض النظر عن الخصائص الشخصية مثل العمر والجنس والتعليم والحالة الاجتماعية.

وتوصلت الأبحاث إلي أن الاستهلاك المفرط في السكر مرتبط بالاضطراب ثنائي القطب في حين أن الأطعمة المقلية أو الحبوب المعالجة كانت مرتبطة بالاكتئاب.

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وقال الدكتور "جيم بانتا"، الأستاذ في جامعة (لوما ليندا) في كاليفورنيا "ربما حان الوقت بالنسبة للكثيرين لإلقاء نظرة فاحصة على دور النظام الغذائي في الصحة العقلية لأن الخيارات الصحية يمكن أن تسهم في صحة عقلية أفضل"، مضيفا "هناك حاجة لمزيد من الأبحاث قبل أن نتمكن من الإجابة بشكل نهائي، لكن الدليل يبدو أنه يشير إلى هذا الاتجاه".

وتوفر النتائج المتوصل إليها أدلة إضافية على أن السياسة العامة والممارسة السريرية يجب أن تهدف - بشكل أوضح - إلى تحسين نوعية الغذاء بين أولئك الذين يعانون من الصحة العقلية.

كما تشير النتائج إلى أن التدخلات الغذائية للأشخاص المصابين بأمراض عقلية يجب أن تستهدف الشباب بشكل خاص، وأولئك الذين لديهم أقل من 12 سنة من التعليم ، والأفراد البدناء.