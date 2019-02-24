شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أحدث جهاز لإزالة شعر الجسم مع مركز الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى كثير من الفتيات من الطرق التقليدية لإزالة الشعر الزائد فى الجسم، والتى تنتهى بالفشل وربما تسبب مضاعفات خطيرة كحساسية الجلد وغيرها، ولكن مع التطور العلمى فى عالم الطب التجميلى استطاع العلماء أن يتوصلوا إلى جهاز جديد حقق ثورة فى مجال إزالة الشعر بالليزر، وهو جهاز كانديلا ماكس برو Candela GentleMax pro.

وفيما يلى يقدم الأطباء المتخصصين فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر كافة المعلومات عن جهاز كانديلا ماكس برو Candela GentleMax pro لإزالة الشعر، فى سؤال وجواب:

س: ما هو جهاز كانديلا ماكس برو Candela GentleMax pro؟

جهاز كانديلا ماكس برو، هو أحدث أجهزة إزالة الشعر بالليزر، وتتركز آلية عمله فى أنه يصدر نيتروجين سائل بكميات يتحكم بها الطبيب من خلال الجهاز لتبريد الجلد قبل توجيه الليزر لحماية خلايا الجلد من الاحتراق ومنع ظهور التصبغات الجلدية.

س: ما هى مميزات جهاز إزالة الشعر كانديلا ماكس برو؟

يتمتع جهاز كانديلا ماكس برو "Candela GentleMax pro"، بعدد من المميزات التى تجعله أفضل عن غيره من الطرق والأجهزة المستخدمة فى إزالة الشعر، ويمكن توضيحها فيما يلى:

1- يعمل على جميع درجات البشرة الفاتحة والغامقة.

2- يزيل جهاز كانديلا ماكس برو الشعر نهائيًا.

3- لا يسبب آلام خلال أو بعد الجلسة.

4- يعمل بموجتين من الليزر الأولى ليزر ألاكسندرايت Alexandrite laser للبشرة الفاتحة، أما الثانية فهى موجة إندياج Nd-yag laser، وتصلح للبشرة السمراء.

5- جهاز كانديلا ماكس برو مزود بخاصية التبريد الديناميكى.

6- إزالة شعر الجسم تستغرق فترة تتراوح ما بين 45 إلى 60 دقيقة كحد أقصى.

إنفوجراف يوضح مميزات جهاز كانديلا ماكس برو لإزالة الشعر الزائد

س: هل هناك نصائح يوجهها الطبيب للحالة بعد إزالة الشعر؟

بعد إزالة الشعر بالليزر تُنصح الحالات بعدد من التعليمات لضمان عدم حدوث أى أعراض جانبية، وهى كالتالى:

1- عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لمدة ساعة واحدة بعد الجلسة.

2- استخدام واقى من الشمس كإجراء احتياطى لأن البشرة تكون حساسة بعد الليزر.

3- يمكن وضع الثلج على المنطقة التى تم إزالة الشعر منها.

4- تُعطى بعض الحالات كريمات لدهان المنطقة المزال منها الشعر من أجل ترطيبها.

5- بعض الحالات تشعر باحمرار أو تورم لوقت قليل جدًا بعد إزالة الشعر فلا داع للقلق لأنه يزول سريعًا.

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6- حدوث احمرار بعد الجلسة يعتبر علامة إيجابية معناها أن الطاقة الصادرة عن الليزر تغلغلت لبصيلة الشعر واستهدفتها وحرقتها دون أن تحرق الجلد، وهذا يؤكد أن طاقة الليزر كافية لتدمير بصيلة الشعر حتى لا يظهر مرة أخرى.

إنفوجراف يوضح نصائح هامة بعد إزالة الشعر الزائد بجهاز كانديلا ماكس برو

س: هل يستطيع جهاز "كانديلا ماكس برو" إزالة الشعر من أى منطقة فى الجسم؟

جهاز كانديلا ماكس برو "Candela GentleMax pro"، يعمل على إزالة الشعر من أى جزء بالجسم مثل: "الإبط، والساقين، واليدين، والمناطق الحساسة والوجه".

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