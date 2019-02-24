صبغة جابر القحطاني للشيب

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يعرف الشيب بأنه بياض الشعر الذي يسبب الضيق والإنزعاج للكثير من الرجال والنساء ، فنجد رجال ونساء صغار في السن وفي مرحلة الشباب يعانون من هذه المشكلة المزعجة ، ويحاولون بشتى الطرق والوسائل الوصول لحلول طبيعية بعيدة عن الصبغات الكيميائية الضارة ، والتي تؤدي لتلف الشعر ، وسوف نوضح من خلال هذا المقال وصفة الدكتور جابر القحطاني والتي تعد صبغة شعر طبيعية .
أسباب شيب الشعر
يرجع السبب الرئيسي للشيب في فقد صبغة الميلانين ، وهذه المادة هي المسئول الأول والأساسي عن تلوين الشعر وظهوره بلونه الطبيعي وفقاً لطبيعة كل إنسان ، وعندما تبدأ تلك المادة في النقصان نلاحظ ظهور الشيب ، ومن ضمن الأسباب المتسببة في شيب الشعر ما يلي :
-عوامل وراثية
يعاني الكثير من الأشخاص من هذا السبب ، حيث تتناقص لديهم إفراز مادة الميلانين بسبب الوراثة ، مما يتسبب في ظهور الشيب المبكر في مرحلة الشباب وأحياناً الطفولة .
-سوء التغذية
يمكن للمصابين بأمراض سوء التغذية أن يظهر عليهم الشيب في وقت مبكر بالإضافة للكثير من المضاعفات الأخرى .
-تعرض الشعر للمواد الكيميائية بكثرة
قد تتسبب المواد الكيميائية النتي يتعرض لها الشعر في تلفه ونقصان صبغة الميلانين ، فمن الممكن أن يكون الاستخدام المفرط للشامبو ، والصبغات الكيميائية ، وتعريض الشعر للفرد باستخدام كريمات الفرد الضارة .
-تعرض الشعر للحرارة بصورة مبالغ فيها
فالتعرض لأشعة الشمس ، وكذلك استخدام مجفف الشعر ومكواة الشعر من الأمور المتسببة ليس في الشيب فقط ، وإنما متسببة في ضرر الشعر وتلفه بصورة كبيرة .
صبغة جابر القحطاني لعلاج الشيب
مكونات الصبغة
2- ملعقة من الحناء الطبيعية ويجب الحرص على عدم إضافة أي مواد أخرى عليها .
-4 ملاعق من عشبة الميرمية الجافة .
– ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون .
-نصف كوب من مغلي الشاي .
-ماء دافئ للمساعدة في الحصول على قوام مناسب للوصفة بطريقة تسهل تطبيقة على الشعر .
طريقة تحضير الصبغة
نقوم بخلط جميع المكونات في وعاء زجاجي بطريقة جيدة ، ثم نقوم بتوزيع الصبغة على الشعر من الجذور للأطراف باستخدام فرشاة ، كما يجب الحرص على ارتداء قفازات لعدم تصبغ اليدين ، ويتم ترك الصبغة على الشعر حتى تجف ، ثم يتم غسل الشعر وتمشيطه بمشط ذو أسنان واسعة للتخلص من بقايا الصبغة .
فوائد الحنة
-تساعد الحنة على تغطية الشيب بطريقة أمنىة ودون تعرض الشعر للتلف .
-تساعد على تنقية الشعر من الجراثيم والطفيليات مما يساعد في علاج الحكة والالتهابات .
-تساعد في علاج فروة الرأس الدهنية ، حيث تساعد على التخلص من الدهون الزائدة .
-علاج جيد لمشكلة قشر الشعر .
-تمنح الشعر بريق ولمعان ومظهر صحي خالي من التقصف .
-يمكن لاستخدامها بانتظام الحد من ظهور الشعر الأبيض .
-تساعد في تغذية الشعر وزيادة كثافته .
وصفة دكتور جابر القحطاني لعلاج الشيب المبكر
مكونات الوصفة
-بذور الريحان .
-عشبة ورق الأس.
-عشبة السذاب .
-صمغ مر .
طريقة التحضير
نقوم بغلي كميات متساوية من جميع المكونات ما عدا الصمغ المر في حوالي لتر ونصف من الماء وتركه يغلي حوالي نصف ساعة على نار هادئة ، وعند بداية الغليان يجب وضع غطاء على الوعاء وتركه لمدة ساعة ، نقوم بعدها بتصفية الأعشاب ، ثم وضعها على النار مرة أخرى حتى يتبخر ثلثي الكمية ، بعدها نقوم بإضافة الصمغ المر ( 50 جرام تقريباً ) نقوم بتقليبها مع الخليط حتى تمام الذوبان ، ونقوم برفعه من على النار .
نقوم بترك الماء حتى يبرد ، ثم نقوم بوضع الزجاجة في الثلاجة .
طريقة الاستخدام
يفضل الاستخدام في المساء بأخذ كمية من الماء ووضعها على الشعر مع تمشيطه ، نقوم بلف الشعر بكيس من البلاستيك الشفاف أو استخدام غطاء الرأس البلاستيكي وتركه حتى الصباح ، ثم يتم غسله ، وللحصول على نتائج نقوم بتطبيق الماء على الشعر كل يوم حتى يتم اختفاء الشعر الأبيض بصورة تدريجية .
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