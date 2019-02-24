شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر العمل على صحة قدميك؟.. جروح والتواءات ومشاكل فى الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إذا شعرت فى نهاية اليوم بعد انتهاء العمل بألم فى قدمك نهاية ، فقد يكون أما أنك ترتدي حذاءًا خاطئًا ، أو هناك خطأ ما في بيئة عملك.

يحتوى القدم والكاحل على 26 عظمة و 33 مفصلاً وأكثر من 100 رابطة بينهما وفقا لتقرير موقع " health24"، ، لذلك ليس من المستغرب أن يواجه 75٪ من الأشخاص مشكلة في القدم خلال حياتهم.

وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤذي قدميك أثناء العمل وتشمل:



القدم

الكعب العالي: في بعض أماكن العمل ، يكون ارتداء الكعب العالى جزء من قواعد العمل، وينطبق هذا بشكل خاص على المهن التي يتعامل فيها الأشخاص مع العملاء وجهًا لوجه.

مع زيادة كعب الحذاء في الارتفاع ، يزداد الضغط على مقدمة القدم،، تجعلك تميل إلى الأمام ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الظهر.

ارتداء أحذية ضيقة : يمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية غير المناسبة خاصة للأشخاص الذين يقومون بالعمل اليدوي إلى إصابات في باطن القدم وجروح أو التواءات.

بعض أعمال البناء على سبيل المثال ، يتطلب ارتداء أحذية بنعال سميكة لحماية القدمين، يمكن أن تتسبب الأحذية ذات الأجزاء العلوية الاصناعية في تعرق قدميك بشكل مفرط وقد تؤدي إلى الإصابة بعدوى فطرية.

وجود مشاكل فى سطح أرضيات العمل: وتشمل هذه الأرضيات الخرسانية، فكل خطوة تتخذها في هذه الطوابق هي مثل تأثير مطرقة على الكعب .

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هناك أيضا الأرضيات المنزلقة: والتى قد تؤدى إلى السقوط والتواء الكاحل وربما التعرض للكسر.

الوقوف المستمر: الوقوف المستمر فى بعض الوظاف إلى الضغط عل القدم أو حدوث تورم بها، وألم شديد في القدم ، وهشاشة العظام ، وتشوه في أصابع القدم ، كما يمكن أن يسبب الالتهاب أيضًا التهاب المفاصل.



القدمين

ما يجب القيام به لحماية قدميك أثناء العمل ما يجب القيام به لحماية قدميك أثناء العمل

• اذهب إلى طبيب عظام إذا كنت تعاني من آلام القدم في العمل.

• اختر نوعيات الأحذية الصحية والوقائية والداعمة التي ستكون مناسبة لعملك.

• خذي زوجًا من الأحذية المريحة (لكن الرسمية) للعمل، وعندما تبدأ قدمك في الألم ، قم بتغيير حذائك.

• ارتدى أحذية جلدية أو قماشية تسمح لقدميك بالتنف، في الطقس الحار جداً ، يمكن للقدمين أن يتعرقوا بشكل مفرط داخل الأحذية المغلقة. الصنادل قد تكون بديلا.