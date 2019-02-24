صحتك فى وصفة.. شوربة البطاطس والكرفس لتخفيف الحمى والسخونية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى أو السخونية من طرق الجسم لمكافحة العدوى وقتل البكتريا والفيروسات التى تهاجم جهاز المناعة، ولكن إذا ارتفعت الحرارة عن المعدلات الطبيعية " أعلى من ٣٨.٥ درجة مئوية" يجب السيطرة على الحمى، لأنها قد تشكل خطورة، من خلال صحتك فى وصفة نقدم وصفة البطاطس والبقدونس لتخفيف حرارة الجسم وعلاج السخونية ، كما نشرها موقع step to health

شوربة البطاطس مفيدة لعلاج السخونية، لأنها مغذية جدًا وترطب الجسم، كما تحتوى على فيتامينات ومعادن مثالية لاستعادة صحتك، وتساعد على استعادة السوائل التى فقدتها بسبب العرق من الحمى كما أنها تقوى جهاز مناعتك.

1 جزرة

4 فصوص ثوم

1 عود من الكرفس

1 بصلة

4 أكواب ماء (لتر واحد)

البقدونس المفروم (اختياري)

２- صب الماء في إناء أضف القشور والمكونات الأخرى.

３- اجعله يغلي واتركه يستمر في الغلي لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى تنضج الخضروات.

４- أضف الملح والفلفل مع قليل من البقدونس لاضافة قيمة غذائية الشوربة.

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